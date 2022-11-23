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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حقيقة وجود وفيات بين المرضى بسبب انقطاع الكهرباء عن مستشفى بنها

مستشفى بنها التعليمى
مستشفى بنها التعليمى

أكد مصدر مسئول داخل مستشفى بنها التعليمي فى القليوبية، أنه لا يوجد وفيات بالمستشفى إثر العطل المفاجئ للكهرباء في لوحة مفاتيح وحدة تغذية المستشفى خلال الساعات الماضية وأدى لقطع التيار والاعتماد على المولد البديل لتوفير الطاقة الكهربائية لحين إصلاح العطل.

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وأشار إلى أنه جرى التعامل مع الوضع بسرعة والاستعانة بمرفق الإسعاف والمستشفيات الأخرى بالمحافظة لنقل حالات العناية المركزة وحضانات الأطفال لها لضمان توفير الرعاية والعلاج لهذه الحالات دون حدوث حالات وفاة.

 


وأوضح المصدر أن العطل كان في فيوز في لوحة مفاتيح الكهرباء وجار العمل على إصلاحه وإعادة عمل الطاقة الكهربائية بالمستشفى بانتظام ودون مشاكل، مشيرة أن العمل بالمستشفى يسير بانتظام دون تأثر اليوم.
 

 

وتابع أنه بخصوص العناية والحضانات بمستشفى بنها التعليمي جرى نقل 12 حالة منها 4 حالات حضانات أطفال كالتالي حالة حضانة إلى مستشفى قها، و3 حالات إلى مستشفى الأطفال التخصصي ببنها، و8 حالات أخرى عناية مركزة، وحالة بمستشفى بنها الجامعي، وحالتين إلى مستشفى شبين القناطر الشاملة، وحالة إلى مستشفى قها، وآخرين إلى أبو المنجا بشبرا، و3 حالات إلى صدر المرج بالتنسيق والتعاون مع مديرية الصحة بالقليوبية وأمانة المراكز المتخصصة بوزارة الصحة ومرفق إسعاف القليوبية.

القليوبية وزارة الصحة حضانات الأطفال مديرية الصحة مستشفى بنها الجامعي انقطاع الكهرباء العناية المركزة

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