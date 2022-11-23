وكالة الطاقة الذرية: نعمل مع روسيا وأوكرانيا على ضمان أمن محطة زابوريجيا النووية

أكد نائب مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ميخائيل شوداكوف، تحقيق تقدم بشأن ضمان أمن محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية، مشيرا إلى أن المدير العام للوكالة رفائيل جروسي يعمل مع رئيسي روسيا وأوكرانيا بهذا الشأن.

وأضاف شوداكوف، وفقا لقناة (روسيا اليوم) أن جروسي يجري محادثات مع عدد من قادة الدول الأوروبية من أجل التأثير على النتيجة.



من جهته، أفاد مسشار المدير العام لشركة (روس انجرتوم) المشغلة للمحطة النووية الروسية "انركاتشا" بتعرض حاويات التقطير بين وحدتي الطاقة الرابعة والخامسة بالمحطة إلى أضرار جراء القصف الأوكراني، مشيرا إلى استخدامهما لتبريد المفاعل النووي وأنه يجري تقييم مدى خطورة الوضع.

