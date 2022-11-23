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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية : تخصيص قطعتي أرض لإنشاء مدرستين بـ طوخ وشبين القناطر

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة لمناقشة عدد من الملفات والتوجيهات الهامة والمشروعات الجاري تنفيذها، بحضور الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ واللواءهشام خشبة السكرتير العام والعميد وليد سمير نائبا عن المستشار العسكري للمحافظة والعميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية نائبا عن مدير أمن القليوبية والسادة السكرتير العام المساعد ورؤساء المدن والأحياء والسادة مديري المديريات وجميع الأجهزة التنفيذية المختلفة. 

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وخلال الاجتماع وافق المجلس التنفيذي على قيام الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بتنفيذ مشروع مد خط انحدار محطة الصرف الصحي بالحسانية / مركز شبين القناطر بمسطح 818.6م2 تقريبا بحوض المربع نمرة (7) وحوض أبو عيسى نمرة (6) والمحددة على الخريطة المساحية رقم ٦٤٣٥/٨٤٩،  كما وافق المجلس على قيام الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي في اتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة وتعويض الملاك ضمن مبادرة حياة كريمة لقطعة أرض مساحتها 100م2 بمنطقة تجمع الأقباط بحوض الزلابية بقرية السلمانية التابعة للوحدة المحلية بالجعافرة / مركز شبين القناطر، لإقامة محطة رفع صرف صحي عليها.


كما وافق المجلس أيضا على اعتماد المخطط التفصيلي لكلا من ( حوض الملقة وحوض وكار ) التابعة للوحدة المحلية لمدينة قها، كما وافق المجلس التنفيذي على الطلب المقدم من شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء للموافقة على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 1440م2 أملاك دولة إقامة مبنى لشبكات الخصوص لخدمة أهالي المدينة الذين يقعون بنطاق إدارتي شبكات المرج - الخانكة. 


كما وافق المجلس على تخصيص قطعة أرض مساحتها 2212م2 بمنشأة الكرام / مركز شبين القناطر والمستغنى عنها من وزارة التضامن الاجتماعي لصالح هيئة الأبنية التعليمية لإنشاء مدرسة تعليم أساسي عليها.
ووافق المجلس التنفيذي خلال جلسته اليوم على تخصيص قطعة أرض مساحتها 9 قيراط بقرية العمار لصالح هيئة الأبنية التعليمية لإقامة مدرسة تعليم أساسي عليها، وكذلك الموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها ١٤٧،٨٥م2 بقرية كفر مويس التابعة للوحدة المحلية لقرية شبلنجة لصالح الهيئة العامة للبريد لإقامة مكتب بريد عليها، والموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 644م2 بخلوة الشيخ عثمان بحوض سالم النحال زمام كفر طحا التابعة للوحدة المحلية بطحانوب لصالح هيئة الأبنية التعليمية لتوسعة مدرسة كفر طحا الإعدادية، والموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها ٣٢٢م2 بقرية طحانوب لصالح الحماية المدنية لإقامة نقطة إطفاء عليها، والموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 400م2 بقرية كفر عثمان التابعة للوحدة المحلية بالشقر لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي لإقامة محطة رفع صرف صحى عليها.
 

القليوبية وزارة التضامن مبادرة حياة كريمة مدير أمن القليوبية حياة كريمة محافظ القليوبية

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