أنا مُنتج.. تنظيم ورش عمل لتنمية مهارات طلاب التعليم الفني ببني سويف

تحت رعاية المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، نظمت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني ، ورش عمل لطلاب التعليم الفني بقاعة المديرية تحت شعار " أنا منتج "،وذلك بحضور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف ، محمد عدنان موجه عام التربية الإجتماعية ، جيهان زكريا مسئول ريادة الأعمال بالتعليم الفني.



وخلال متابعته لفعاليات ورش العمل التي تشرف عليها التربية الاجتماعية بقاعة المديرية، أكد وكيل الوزارة على أهمية عقد مثل تلك الورش لطلاب المدارس الفنية،خاصة وأن التعليم الفني أصبح يلعب دوراً كبيراً في تأهيل وتدريب الطلاب والطالبات وتزويدهم بالمهارات والقدرات والمعارف الحياتية بما يتناسب مع الواقع والتي تسمح بتلبية احتياجات سوق العمل من خلال إعداد خريجين ذوي مستوى عالي من الكفاءة.

من جهته أكد محمد عدنان موجه عام التربية الإجتماعية بأن الهدف من ورشة العمل هو بناء الشخصية المشاركة والمبدعة والمبتكرة إلى جانب تعديل اتجاهات الطلاب من استهلاكي إلى إنتاجي وتعزيز قيم العمل ، لافتاً إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير التعليم الفني والعمل على تأهيل وتدريب الطلاب وربطهم بسوق العمل ورعايتهم لتنمية التفكير الايجابي لديهم وبناء جيل ( مشارك - مبدع - مبتكر - منتج ) لمستقبل أفضل.