بسبب السرعة الزائدة.. تفاصيل مصرع شخص وإصابة 18 آخرين في تصادم سيارتين بالمنيا

شهد طريق قرية ديروط أم نخلة بملوي جنوب المنيا والمؤدي إلى الطريق الصحراوي الغربي حادث تصادم سيارة ملاكي وأخرى ربع نقل والذي أسفر عن مصرع طفل وإصابة 18 آخرين وذلك بسبب السرعه الزائدة تم نقل الجثه والمصابين للمستشفى تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين السيارة رقم 5742 د - ي - ن ملاكي والسيارة رقم 5128 ص - ا - ن ربع نقل بطريق قرية ديروط أم نخلة المؤدي إلي الطريق الصحراوي الغربي أمام مركز ملوي.

بانتقال سيارات هيئة الإسعاف ورجال الأمن والبحث الجنائي، تبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة، مما أسفر عن مصرع الرضيع معتز موسي 20 شهر

كما أسفر الحادث عن إصابة محمد جبالي 22 عاما وجابر عبد الهادي 18 عاما وأسماء كامل 25 عاما وسعد سعداوي 3 سنوات وجمال طلعت 25 عاما وأحمد محمود 16 عاما وعبد اللطيف أبو المجد 17 عاما وبلال فرج 14 عاما وجلال عطا 19 عاما وأميره شعبان 18 عاما ومحمد محمود 8 سنوات، نجوي محمد 43 عاما، محمود إبراهيم 51 عاما وفؤاد ربيع 34 عاما وسرحان عطية 50 عاما وعبد السلام سليمان 44 عاما ومحمد رضا 15 عاما وموسي عمرو 45 عاما وبدرية رزق 38 عاما



تم نقل المصابين إلي مستشفي ملوي التخصصي لتلقي العلاج حيث تراوحت الإصابات ببين كدمات وسحجات واشتباه كسور ومابعد الإرتجاج، عدا الأخيرة مصابة بغيبوبة تامة، وتم التحفظ علي السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

