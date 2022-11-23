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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

يوفر 50٪ من الطاقة لأجهزة التسخين..مدرس بالمنيا يخترع جهازا لتوفير الكهرباء|شاهد

غالي كامل صاحب اختراع
غالي كامل صاحب اختراع جهاز توفير الطاقة الكهربائية

قدم صدى البلد بثا مباشرا مع مدرس بالمنيا استطاع التوصل إلى جهاز يمكنه من توفير الطاقة الكهربائية فى الأجهزة ذات أسلاك النيكل كروم، ومنها محطات معالجة المياه وجميع أجهزة التسخين من المكواة والسخانات وغيرها من الأجهزة التى تستخدم أسلاك النيكل كروم وتستهلك كميه كبيرة من الطاقه.

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 فكرة جهاز التوصيل الميكانيكى

يقول غالى كامل زكى صاحب الاختراع، أن اسم الجهاز هو جهاز التوصيل الميكانيكى، الموفر الكهربى لأجهزة التسخين ذات أسلاك النيكل كروم مثل السخانات الكهربائية والطباخات و الأفران والدفايات وافران الصهر بالمصانع محطات تحلية المياه.

وأضاف أن الجهاز يعمل على إحياء وإنقاذ صناعة هامة واساسية فى مجال الطاقة، وذلك من خلال جهاز موفر كهربى يتصل بأى جهاز تسخين ويقوم بتحويلة من جهاز عالى الاستهلاك إلى جهاز منخفض الاستهلاك بما يضمن ويحقق التوفير للمستهلك والوفرة للشبكة، بنسبة أكثر من 55٪ طبقا لتقرير رسمي معتمد صادر عن كلية الهندسة جامعة المنيا.

لجنة هندسية متخصصة لفحص الجهاز

وقال إنه تم تشكيل لجنة هندسية متخصصة قامت بفحص الجهاز وإثبات صلاحيته ونسبة توفيره سواء من جهة طاقة الاستهلاك أو من جهة طاقة الإنتاج الحراري وذلك موضح بالتقرير الفنى المعايرة والقياس الصادر عن كلية الهندسة بجامعة المنيا.

وأشار غالي أن الجهاز عبارة عن دائرة ميكانيكية بسيطة وعملية وغير مكلفة ويمثل الجهاز طريقة جديدة لتوصيل الملفات الحرارية ذات أسلاك النيكل كروم وهذه الطريقة تجعل دائرة الملف الحرارى موفرة لاستهلاك الكهرباء بقدر كبير.
لأن الجهاز يعمل على رفع المقاومة الكلية للملف الحرارى دون إضافة اى مقاومات أو أحمال مع ارتفاع الناتج الحرارى بدرجة وافرة وهذه الطاقة الحرارية الوافرة يتم تحويلها إلى توفير فى الاستهلاك الكهربى وتصل نسبة التوفير لأى ملف حرارى بأى جهاز تسخين إلى 55% وهى نسبة توفير كبيرة فى مجال أجهزة التسخين الحرارية المعروفة باستهلاكها الكبير ويحقق هذا حلا خياليا فى مجال توفير الكهرباء وأزمة الطاقة الحالية.

حجم الجهاز مقارنة بالأجهزة الأخرى

ولفت إلى أن حجم الجهاز لن يكون كبيرا لكنه صغير جدا يمكن استخدامه بسهولة، وأتمنى أن يتم تبني الاختراع من قبل الدولة او شركة مصريه تكون بداية لتوطين الاختراع فى مصر خاصة أنه اول جهاز يعمل على توفير هذه الطاقة ويكون الجهاز هدية مصر لجميع دول العالم أجمع وخاصتا في ظل أزمة الطاقة التي تعاني منها جميع دول العالم.

وأوضح غالي أنه تقدم بطلب لأكاديميه البحث العلمي والتكنولوجيا للحصول على براءة اختراع وتم تسجيل الاختراع باسمه.

غالي كامل صاحب اختراع جهاز توفير الكهرباء
غالي كامل صاحب اختراع جهاز توفير الكهرباء
غالي كامل صاحب اختراع جهاز توفير الكهرباء
غالي كامل صاحب اختراع جهاز توفير الكهرباء
غالي كامل صاحب اختراع جهاز توفير الكهرباء
غالي كامل صاحب اختراع جهاز توفير الكهرباء
غالي كامل صاحب اختراع جهاز توفير الكهرباء
غالي كامل صاحب اختراع جهاز توفير الكهرباء
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