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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

بداية من الإثنين.. إتاحة الأرز أمام المواطنين بأي كميات وافرة بالاسواق.. تفاصيل

الأرز
الأرز

كشف رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز، تفاصيل إنهاء أزمة الأرز، وإتاحته أمام المواطنين بأي كميات يحتاجونها؛ بداية من الأسبوع المقبل.

ووجه شحاتة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، رسالة لمواطنين قائلاً: «لكل محبي الأرز في مصر على أقصى تقدير يوم الإثنين أو الثلاثاء يمكنك النزول وأخذ الأرز اللي انت عاوزه، والعبوات ستكون متاحة بأوزان كيلو و25 كيلو؛ وذلك بعدما تم فض الاشتباك بين المضارب والتوريد».

وطالب مزارعي الأرز، بتوريد طن عن كل فدان، مؤكدًا أن سعر طن الأرز رفيع الحبة مقابل 12.5 ألف جنيه، وعريض الحبة بـ 13 ألف جنيه، لافتًا إلى أنه سيتم توقيع غرامة حبس عام و100 ألف جنيه على أي فلاح يمتنع عن توريد أرز الشعير.

وأوضح أن الأرز متاح في السوق الحر بداية من 12 جنيهًا للكيلو السائب حتى 16.5 جنيه لسعر الكيلو، مؤكدًا أن الأرز الذي سيتم توريده للدولة سيُباع للمواطنين على بطاقات التموين، وعلى المضارب عدم رفع أسعار أرز الشعير، مطالبًا المحال التجارية الصغيرة في المناطق الشعبية بعدم المزايدة ورفع سعر الأرز.

واستطرد رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز: «اللي ميوردش الأرز الدولة تحاسبه؛ عاوزين نشبع السوق؛ ومينفعش أدي أرز التموين لشركات تبيعه بـ 16 جنيه ونصف؛ أرز التموين للتموين والأرز الحر للسوق الحر».

 

 

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