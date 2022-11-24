حدث ليلا..المستشار حمادة الصاوي يلتقي بأعضاء المنتدى الإقليمي للنيابات العامة.."الصيادلة" عن وفاة الطفلتين: لا يوجد قانون يحدد من يحق له إعطاء الحقن

تناولت برامج التوك شو عددا من الأخبار الهامة خلال الساعات الماضية، نرصد ابرزها فى التقرير التالى:

الأهرامات الأربعة.. اكتشاف مومياء ملكة وهرم مجهول لأول مرة بالجيزة يثير الجدل

اكتشاف هرم لملكة مصرية قديمة غير معروفة، تصدر هذا الخبر عدد من الصحف العالمية، بعدما تم العثور عليه بجوار مخبأ من التوابيت والمومياوات والآثار المتعلقة بالحضارة المصرية القديمة.



تراجع كبير في أسعار النفط العالمية

انخفضت أسعار النفط في ختام تعاملات مساء أمس الأربعاء، متأثرة بتقارير صحفية أفادت بتوقف محادثات الاتحاد الأوروبي بشأن تحديد حد أقصى لأسعار النفط الروسي.

صحف الكويت .. العراق يشدد الأمن على حدوده بعد الهجمات الأخيرة .. وأمريكا تفرض عقوبات جديدة على إيران

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

"الصيادلة" عن وفاة الطفلتين:لا يوجد قانون يحدد من يحق له إعطاء الحقن|فيديو

تحدث الدكتور جورج عطا الله عضو مجلس نقابة الصيادلة عن واقعة وفاة طفلتين بسبب حقنة مضاد حيوي، قائلاً:"العلم بيقول أن مادة التحسس لمادة الفعالة لحقن المضاد الحيوي، تظهر من 10 دقائق و حتى 30 دقيقة، و أعراض الحساسية ظهرت على الطفلتين بعد ساعات، و بعد كده انتقلوا للمستشفى لعمل إجراءات إنقاذهم"

لا أمان للبشر.. شاب يتناول السمك الزينة يثير الجدل على السوشيال ميديا

آثار شخص على الفيسبوك جدلا كبيرا بسبب منشور له عن تناوله سمك الزينة .



أمطار رعدية|3 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم والأرصاد تحذر من هذا الأمر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات الجمهورية.



طليقها أكد المعلومة.. اعتزال عبلة كامل للفن يحدث جدلا

أثارت الفنانة عبلة كامل حالة كبيرة من الجدل، بعدما أكد طليقها الفنان أحمد كمال، أخبار اعتزالها الفن، والتي ترددت خلال السنوات القليلة الماضية، دون تأكيد رسمي.



السجيني بعد قرار الحكومة بقطع المرافق عن المعتدين على أراضي الدولة: "منزعج"

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في تعليقه على قرار مجلس الوزراء بشأن قطع المرافق على المتعدين على أراضي الدولة، إنه انزعج من هذا القرار.



المستشار حماده الصاوي يلتقي بأعضاء المنتدى الإقليمي للنيابات العامة في القارة الأفريقية

التقى اليوم المستشار حماده الصاوي النائب العام لجمهورية مصر العربية بالأعضاء المشاركين بالمنتدى الإقليمي المنعقد بشأن مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، الذي ينعقد ضمن أنشطة جمعية النواب العموم الأفارقة التي ترأسها النيابة العامة المصرية، بشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة IOM، وحضور أعضاء بالنيابات العامة وهيئات الادعاء العام وممثلين من ٢١ دولة إفريقية وعربية وأوروبية، والممثل القانوني لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية، وممثل بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر.



وجدت علاجا لعدوى تصيب مرضى السرطان..مصرية تفوز بجائزة أمريكية لأفضل مشروع بحثي

رصد برنامج التاسعة، المذاع عبر الأولى للتلفزيون المصري، مساء أمس الأربعاء، فوز مصرية بجائزة أمريكية لأفضل مشروع بحثي.

