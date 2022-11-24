عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا..المستشار حمادة الصاوي يلتقي بأعضاء المنتدى الإقليمي للنيابات العامة.."الصيادلة" عن وفاة الطفلتين: لا يوجد قانون يحدد من يحق له إعطاء الحقن

حدث ليلا
حدث ليلا

تناولت برامج التوك شو عددا من الأخبار الهامة خلال الساعات الماضية، نرصد ابرزها فى التقرير التالى: 

الأهرامات الأربعة.. اكتشاف مومياء ملكة وهرم مجهول لأول مرة بالجيزة يثير الجدل
اكتشاف هرم لملكة مصرية قديمة غير معروفة، تصدر هذا الخبر عدد من الصحف العالمية، بعدما تم العثور عليه بجوار مخبأ من التوابيت والمومياوات والآثار المتعلقة بالحضارة المصرية القديمة.
 

تراجع كبير في أسعار النفط العالمية
انخفضت أسعار النفط في ختام تعاملات مساء أمس الأربعاء، متأثرة بتقارير صحفية أفادت بتوقف محادثات الاتحاد الأوروبي بشأن تحديد حد أقصى لأسعار النفط الروسي.

 

صحف الكويت .. العراق يشدد الأمن على حدوده بعد الهجمات الأخيرة .. وأمريكا تفرض عقوبات جديدة على إيران
سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

 

"الصيادلة" عن وفاة الطفلتين:لا يوجد قانون يحدد من يحق له إعطاء الحقن|فيديو
تحدث  الدكتور جورج عطا الله عضو مجلس نقابة الصيادلة عن واقعة وفاة طفلتين بسبب حقنة مضاد حيوي، قائلاً:"العلم بيقول أن مادة التحسس لمادة الفعالة لحقن المضاد الحيوي، تظهر من 10 دقائق و حتى 30 دقيقة، و أعراض الحساسية ظهرت على الطفلتين بعد  ساعات، و بعد كده انتقلوا للمستشفى لعمل إجراءات إنقاذهم"

 

لا أمان للبشر.. شاب يتناول السمك الزينة يثير الجدل على السوشيال ميديا
آثار شخص على الفيسبوك جدلا كبيرا بسبب منشور له عن تناوله سمك الزينة .

 


أمطار رعدية|3 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم والأرصاد تحذر من هذا الأمر
كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات الجمهورية.
 

طليقها أكد المعلومة.. اعتزال عبلة كامل للفن يحدث جدلا
أثارت الفنانة عبلة كامل حالة كبيرة من الجدل، بعدما أكد طليقها الفنان أحمد كمال، أخبار اعتزالها الفن، والتي ترددت خلال السنوات القليلة الماضية، دون تأكيد رسمي. 
 

السجيني بعد قرار الحكومة بقطع المرافق عن المعتدين على أراضي الدولة: "منزعج"
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في تعليقه على قرار مجلس الوزراء بشأن قطع المرافق على المتعدين على أراضي الدولة، إنه انزعج من هذا القرار.
 

المستشار حماده الصاوي يلتقي بأعضاء المنتدى الإقليمي للنيابات العامة في القارة الأفريقية
التقى اليوم  المستشار حماده الصاوي النائب العام لجمهورية مصر العربية بالأعضاء المشاركين بالمنتدى الإقليمي المنعقد بشأن مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، الذي ينعقد ضمن أنشطة جمعية النواب العموم الأفارقة التي ترأسها النيابة العامة المصرية، بشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة IOM، وحضور أعضاء بالنيابات العامة وهيئات الادعاء العام وممثلين من ٢١ دولة إفريقية وعربية وأوروبية، والممثل القانوني لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية، وممثل بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر.
 

وجدت علاجا لعدوى تصيب مرضى السرطان..مصرية تفوز بجائزة أمريكية لأفضل مشروع بحثي
رصد برنامج التاسعة، المذاع عبر الأولى للتلفزيون المصري، مساء أمس الأربعاء، فوز مصرية بجائزة أمريكية لأفضل مشروع بحثي. 
 

 

 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يقفز بجنون نحو 1600 جنيه.. وهذا سعر الجرام عيار 21 الآن

إنجليزي وبولندي.. أول ظهور لـ بنات عبلة كامل مع أزواجهن الأجانب

ألقت عليها مياه..ميك أب أرتست تمسح وجه عروس بعد المكياج لسبب غريب..شاهد

أمطار رعدية|3 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم والأرصاد تحذر من هذا الأمر

أجور ومرتبات القطاع الخاص .. بشرى لعمال مصر بـ قانون العمل الجديد

مصر وبلجيكا .. وزير الرياضة يكشف تفاصيل التحقيق مع اتحاد الكرة

تحذير عاجل: نوع من المضادات الحيوية يؤدي للموت

طوال 5 أيام .. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022

ترشيحاتنا

مفاجأة| الدولار يتراجع بقوة لأول مرة عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

الذهب يقفز بجنون نحو 1600 جنيه.. وهذا سعر الجرام عيار 21 الآن

عقوبة غير متوقعة لتارك الصلاة.. أوعى تكون واحد منهم

الحبس سنتان وغرامة 300 جنيه عقوبة الإهمال الطبي حال حدوث عاهة مستديمة

بورصة أمريكا تحقق مكاسب هائلة .. ما السبب؟

الأهرامات الأربعة.. اكتشاف مومياء ملكة وهرم مجهول لأول مرة بالجيزة يثير الجدل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرح في المنصورة والعروس حامل.. ما القصة ؟

دنيا بطمة تثير الجدل بنفس ملابس هيفاء وهبي| مين أحلى

بعد رحيله| حسن الشرق.. التشكيلي الذي لم يخلع جلبابه الصعيدي

الأهرامات الأربعة.. اكتشاف مومياء ملكة وهرم مجهول لأول مرة بالجيزة يثير الجدل

فيديو

رغم الانتقادات.. ميريام فارس تثير الجدل بفيديو راقص على أغنية كأس العالم

مافيا المراهنات.. ريهام بكير تكشف حجم المقامرة في كأس العالم بـ هيا مونديال|فيديو

أزمة هالة صدقي وطليقها تتجدد .. الفنانة تتقدم ببلاغ إلى النائب العام |فيديوجراف

ظهرت بمهرجان القاهرة.. من هي رانيا التومي بطلة مسلسل خالد يوسف الجديد ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

اﻟﻤﺰﻳﺪ