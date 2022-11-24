لمتابعة بيع الأرز  في الأسواق.. منح الضبطية القضائية لـ27 مفتش تموين بشمال سيناء

منحت محافظة شمال سيناء، الضبطية القضائيه ل 27 مفتش تموين حتي يتسني لهم القيام بأعمالهم في حماية قانونية لمراقبة الأسواق والمحلات التجارية لضبط الأسعار الأرز وتحرير محاضر للمخالفين لمن يبيع ازيد من التسعيرة .

تعزيز أرصدة الأرز

وقال اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشه، المحافظ ، أنه تم توفير كميات كبيرة من السلع الغذائية والأرز بالأسواق، لمدينتي الشيخ زويد والعريش وبئرالعبد ووسط سيناء .. حيث تم تعزيز أرصدة الأرز بالشركة العامة لتجارة الجملة وسيتم بدء بيعها في جميع فروع الشركة علي مستوي المحافظة.

واكد اللواء شوشة، علي مراقبة تجار الجمله الذين يرفضون توزيع منتجاتهم لبيعها بأسعار اعلي نظرا للتطورات التي حدثت في سعر الصرف، وتكثيف الحملات التموينيه علي المحلات التجارية والأسواق للسيطرة علي الاسعار.

وقالت أماني رسلان مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، أنه تم توفير كميات كبيرة من السلع والأرز بالاشتراك بين مديرية التموين والشركة العامة لتجارة الجملة بواسطة سيارات مديرية التموين لمدن المحافظة ، وتم توزيعها تحت إشراف مفتشى التموين بسعر 14,5 جنيها للكيلو، من خلال ١٠ فروع بمدن وقري المحافظة بالإضافة إلى ضخ كميات كبيرة من الأرز بمدينة العريش العاصمة .، كما تم القيام بحملات تموينية لمنع الاحتكار ومتابعة الحالة التموينية بدائرة المحافظة.

