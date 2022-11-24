نشرة المرور الصباحية.. استقرار على الدائري وبطء بمحور 26 يوليو

ينشر موقع صدى البلد حركة المرور الصباحية على الطريق الدائري والدائري الأوسطي والدائري الإقليمي والطرق الصحراوية والمحاور الرئيسية، اليوم الخميس، حيث تستقر حركة المرور بدون أي تأثيرات على الطرق الصحراوية والرئيسية للمسافرين بين المحافظات.

وتستقر حركة المرور على الطريق الدائري بمناطق المعادي والبساتين ودار السلام حتى مناطق الكورنيش، وكذلك مناطق التقاطع مع طريق الأوتوستراد حتى مناطق القطامية، مع استقرار الحركة المرورية في مناطق القاهرة الجديدة حتى مناطق السلام ومؤسسة الزكاة والمرج، وصولا إلى التقاطع مع طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي.

حركة المرور على الطريق الدائري الان

ويشهد الطريق الدائري انسيابا في حركة مرور السيارات بمناطق مسطرد والوراق وصولا لمناطق إمبابة ثم المريوطية، كذلك سيولة مرورية بمناطق الكونيسة والمنيب، مع ظهور بطء في حركة مرور السيارات على محور 26 يوليو في التقاطع مع الطريق الدائري للقادم من الشيخ زايد باتجاه المهندسين وميدان لبنان.

كما تشهد المحاور الرئيسية استقرارا تاما في حركة مرور السيارات، حيث تستقر حركة مرور السيارات على محورا الضبعة وروض الفرج، والطريق الساحلي الدولي، وطريق شبرا بنها الحر، وطريقي الدائري الإقليمي والدائري الأوسطي بمناطق العاصمة وحلوان والبدرشين حتى مناطق أكتوبر.

الطريق الدائري

الحالة المرورية على الطرق الصحراوية

أما عن الحالة المرورية على الطرق الصحراوية، تستقر حالة المرور على طريقي القاهرة - الإسكندرية الصحراوي والزراعي، وطريق العلمين الصحراوي، والطريق الساحلي الدولي، وطريق الفيوم الصحراوي، وطريق أسيوط الغربي، وطريق الكريمات الصحراوي الشرقي.

وتستقر حركة المرور على طريق القطامية - العين السخنة، وطريق الزعفرانة - رأس غارب - الغردقة، وطريق قنا - سفاجا، وطريق السويس الصحراوي، وطريق الإسماعيلية الصحراوي، وطريق القصير - مرسى علم، وطرق محافظة جنوب سيناء.

وحدات المرور على الطريق

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أي كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أي معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

كما تم التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية للدفع بالخدمات المرورية وسيارات الإغاثة المرورية والدراجات النارية والتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور للإخطار أول بأول عن حالة الطرق.

أرقام تهمك.. الطوارئ والمرور والنجدة

ويأتي فى مقدمة خدمات الطوارئ، أرقام الإدارة العامة للمرور للاستغاثة بها حال وقوع حوادث مرورية على الطرق السريعة، وخصصت له الوزارة رقم 01221110000، وشرطة النجدة للبلاغ عن الحوادث بصفة عامة والحالات الطارئة وخصص له رقم 122.

سيارة الاغاثة

- رقم الإدارة العامة للحماية المدنية 23892017 - 23892016 - 180

- رقم خدمات الإدارة العامة لمرور القاهرة 136 - 01155554444

- رقم شرطة النجدة لتلقي بلاغات المواطنين 122

- رقم الإدارة العامة لمرور الجيزة 37612166

- رقم الحماية المدنية بالقاهرة 23919364

- رقم الحماية المدنية بالجيزة 37610258

- رقم مرور أكتوبر 38355532