ضبط عاطل حاول إدخال مواد مخدرة لصديقه داخل سجن شبين القناطر بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عاطل حاول إدخال كمية من المواد المخدرة والأقراص، وإخفائها داخل الأطعمة المعدة لصديقه، المحبوس بسجن مركز شرطة شبين القناطر، على ذمة أحد القضايا سرقة بالإكراه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الجنائي لفحصها.



تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط عاطل حاول إدخال كمية من المواد المخدرة والأقراص، وإخفائها داخل الأطعمة المعدة لصديقه، المحبوس بسجن مركز شرطة شبين القناطر، على ذمة أحد القضايا "سرقة بالإكراه".

وبالمعاينة والفحص تبين تمكن ضباط مباحث مركز شرطة شبين القناطر من ضبط "ن س م"، 24 سنة، حاول إدخال كمية من المواد المخدرة والأقراص، وإخفائها داخل الأطعمة "دجاج" المعدة لصديقه "أ ف م"، 23 سنة، عاطل، المحبوس بسجن مركز شرطة شبين القناطر، على ذمة أحد القضايا "سرقة بالإكراه".

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد إدخالها لصديقه المحبوس بسجن المركز، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق بها.