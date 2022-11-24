رئيس جامعة حلوان يتابع بدء انطلاق مارثون انتخابات الاتحادات الطلابية

أجرى اليوم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان زيارة تفقدية لمتابعة بدء مارثون انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي ٢٠٢٢ /٢٠٢٣، وقام بزيارة كلية الآداب حيث استقبل سيادته الدكتورة مها حسنى عميد الكلية، والسادة وكلاء الكلية.

وأوضح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن ماراثون الانتخابات بدأ طبقا للجدول الزمنى المعلن من المجلس الأعلى للجامعات.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن هذه الانتخابات تنبع أهميتها من تكوين قيادات طلابية قادرة على تحمل المسئوليات، تكون قادرة على توصيل آراء الطلاب وممارسة أنشطة فعالة، وتدعم الترابط مع قيادات الجامعة من أجل خدمة الطلاب، حيث أن الاتحادات الطلابية تعمل على تحفيز الطلاب لممارسة الأنشطة الطلابية، وثقل مواهب الطلاب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وتوظيفها بما يعود بالفائدة على الطالب والجامعة.

وأكد رئيس الجامعة علي أن الانتخابات الطلابية ترسخ لدى الطلاب أسس الديمقراطية فى ظل ما تشهده الدولة المصرية تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من إنجازات.