العثور على جثة طفل ملقاه بإحدى الزراعات في إدفو بأسوان

عثر أهالي قرية خور الزق بمركز إدفو شمال أسوان على جثة طفل ملقاة بإحدى الزراعات، وعلى الفور تم إخطار الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكان قد تلقى مأمور مركز شرطة إدفو إخطاراً يفيد بالعثور على جثة طفل ملقاة بإحدى الزراعات بقرية خور الزق التابعة لدائرة المركز، وعلى الفور وجه بانتقال الجهات الأمنية إلى مكان الواقعة، وذلك لعمل التحريات الأولية للحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، كما انتقلت سيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة وذلك لنقل الجثة إلى المشرحة وعرضها علي الطبيب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة.

حوادث متنوعة

وكان قد تعرض 4 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم إثر حادث إنقلاب سيارة ربع نقل عصر اليوم "الأربعاء" على طريق وادى النقرة بمركز نصر النوبة شمال شرق أسوان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحادث.

فيما تلقى مرفق إسعاف أسوان تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى إخطاراً يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل على طريق وادى النقرة بمركز نصر النوبة شمال شرق المحافظة، ووجه مدير المرفق بالدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين.

وكان مسن قد تعرض للإصابة فى حادث اصطدام قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بمحطة المحاميد بحري التابعة لمركز إدفو شمال أسوان.

إصابات متفرقة

وتلقى مأمور مركز شرطة إدفو شمال أسوان إخطاراً يفيد بوقوع حادث اصطدام قطار بشخص أثناء عبوره شريط السكة الحديد بمحطة المحاميد بحري التابعة لدائرة المركز، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصاب إلى مستشفى إدفو العام لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وكانت غرفة عمليات النجدة في أسوان تلقتوإخطاراً يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة نقل ثقيل "مقطورة" بالطريق الصحراوي الغربى أسوان / القاهرة ، وتحديدًا عند الكيلو 80 بالقرب من مركز إدفو شمال المحافظة مما أسفر عن مصرع شخص، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة إدفو العمومية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكان قد لقى شخص مصرعه فى حادث إنقلاب سيارة نقل ثقيل "مقطورة" بالطريق الصحراوي الغربي أسوان / القاهرة حيث تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطاراً يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة نقل ثقيل "مقطورة" بالطريق الصحراوي الغربى أسوان / القاهرة .