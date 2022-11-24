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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إجراء الكشف الطبي لـ 250 مريضا من غير القادرين بأسوان

جمعية الأورمان تجرى
جمعية الأورمان تجرى الكشف الطبى لغير القادرين بأسوان

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان بالتعاون مع مكتب مشروعات الأورمان عن تنظيم قافلة طبية استهدفت توقيع الكشف الطبي على 250 مريضا من غير القادرين من أهالى قرى الزيداب والمرداب والسيل الريفي وخور عواضة بمركز أسوان، وقريتي نجع المحطة وكوم امبو قبلى بمركز كوم امبووذلك فى إطار جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.

وقامت القافلة على مدار يوم كامل بمستشفى أسوان الجامعى وتضمنت الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من "صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك".

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التحاليل الطبية المجانية

جمعية الأورمان تجرى الكشف الطبى لـ250 مريض من غير القادرين بأسوان

وقال محمد يوسف وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان بأنه تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالاضافة الى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولاً إلى زرع القرنية ، وجميع عمليات القلب ، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تماماً .

وأشاد محمد يوسف بمجهودات جمعية الأورمان في خدمة وتنمية المجتمع والدور الرائد في العمل الخيري والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية ، مؤكداً علي توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر إحتياجا من أبناء المحافظة.

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جمعية الأورمان

جمعية الأورمان تجرى الكشف الطبى لـ250 مريض من غير القادرين بأسوان

وفى نفس السياق أوضح اللواء ممدوح شعبان مدير عام الأورمان بأن الجمعية بمحافظة أسوان نفذت عدداً كبيراً من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة ، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة ، بجانب توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى.

وكان قد وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان باستمرار التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية، لتكثيف الجهود المبذولة لتنفيذ فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية وتحقيق التمكين الإقتصادى والثقافى والإجتماعى للأهالى والمواطنين بمختلف القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

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