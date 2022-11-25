اشتري دلوقتي أحسن.. Apple تنوي رفع أسعار هواتف iPhone

بدأ عصر تصنيع المعالجات بدقة 3 نانومتر رسميًا حيث بدأت الشركات المصنعة مثل سامسونج و TSMC عملية إنتاج المعالجات التي تتطور باستخدام مثل هذه التكنولوجيا. وتعمل شركة TSMC على البدء في شحن معالجات بدقة تصنيع 3 نانومتر إلى Apple لسلسلة هواتف آيفون iPhone 15 القادمة.

على الرغم من أن هذه التكنولوجيا الجديدة جيدة جدا من حيث الأداء وكفاءة الطاقة ، إلا أن انعكاسها على التكاليف سيكون كبيرا، حيث تتضاعف أسعار معالجات TSMC التي كانت تعمل بدقة تصنيع 7 نانومتر ، وحاليا ستعمل ب 3 نانومتر، بحسب موقع جيز مو شينا التقني.

جدير بالذكر أن معالج A17 Bionic الذي طورته شركة Apple لسلسلة iPhone 15 سيتم إنتاجه بواسطة TSMC ،باستخدام عقدة معالجة متطورة.

فببساطة ، كلما انخفض رقم عقدة العملية ، كلما كانت الترانزستورات المستخدمة في المعالج أصغر مما يسمح بوجود المزيد من الترانزستورات داخل المعالج ، كلما كانت أقوى وأكثر كفاءة في استخدام الطاقة. وتؤدي هذه العملية إلى ظهور معالجات أكثر تقدمًا كل عام.

فعلى سبيل المثال ، كان لدى هاتف iPhone 11 معالج A13 Bionic SoC بدقة تصنيع 7 نانومتر ، الذي تم إصداره في عام 2019 و حمل 8.5 مليار ترانزستور في كل معالج ، لكن iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max كان يعمل بمعالج A16 Bionic . و لسوء الحظ ، فإن الحفاظ على التقدم الذي شهدناه في الماضي يزداد صعوبة كل عام.

ولدى كل من شركات TSMC و سامسونج خططًا لتطوير معالجات بدقة تصنيع 2 نانومتر بدءًا من عام 2025 ومن الممكن أيضًا أن نرى 1 نانومتر بحلول عام 2030. على الرغم من أن هذه التطورات لها العديد من المزايا ، إلا أنها تأتي أيضًا مع التكاليف.

وبناءً على ما ذكرناه ، يمكن القول أن سلسلة هواتف iPhone 15 القادمة وبعض هواتف الفلاجشيب الأخرى ستصدر بسعر أعلى من المتوقع، خاصة وأن زيادة التكلفة لا تقتصر فقط على المعالجات.