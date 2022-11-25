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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

اشتري دلوقتي أحسن.. Apple تنوي رفع أسعار هواتف iPhone

اشتري دلوقتي أحسن..Apple
اشتري دلوقتي أحسن..Apple تنوي رفع أسعار هواتف iPhone

بدأ عصر تصنيع المعالجات بدقة 3 نانومتر رسميًا حيث بدأت الشركات المصنعة مثل سامسونج و TSMC عملية إنتاج المعالجات التي تتطور باستخدام مثل هذه التكنولوجيا. وتعمل شركة TSMC على البدء في شحن معالجات بدقة تصنيع 3 نانومتر إلى Apple لسلسلة هواتف آيفون iPhone 15 القادمة. 

 

 على الرغم من أن هذه التكنولوجيا الجديدة جيدة جدا من حيث الأداء وكفاءة الطاقة ، إلا أن انعكاسها على التكاليف سيكون كبيرا، حيث تتضاعف أسعار معالجات TSMC التي كانت تعمل بدقة تصنيع 7 نانومتر ، وحاليا ستعمل ب 3 نانومتر، بحسب موقع جيز مو شينا التقني. 

 

جدير بالذكر أن معالج A17 Bionic الذي طورته شركة Apple لسلسلة iPhone 15 سيتم إنتاجه بواسطة TSMC ،باستخدام عقدة معالجة متطورة.

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 فببساطة ، كلما انخفض رقم عقدة العملية ، كلما كانت الترانزستورات المستخدمة في المعالج أصغر مما يسمح بوجود المزيد من الترانزستورات داخل المعالج ، كلما كانت أقوى وأكثر كفاءة في استخدام الطاقة. وتؤدي هذه العملية إلى ظهور معالجات أكثر تقدمًا كل عام.

 

فعلى سبيل المثال ، كان لدى هاتف iPhone 11 معالج A13 Bionic SoC بدقة تصنيع 7 نانومتر ، الذي تم إصداره في عام 2019 و حمل 8.5 مليار ترانزستور في كل معالج ، لكن iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max كان يعمل بمعالج A16 Bionic . و لسوء الحظ ، فإن الحفاظ على التقدم الذي شهدناه في الماضي يزداد صعوبة كل عام.

 

ولدى كل من شركات TSMC و سامسونج خططًا لتطوير معالجات بدقة تصنيع 2 نانومتر بدءًا من عام 2025 ومن الممكن أيضًا أن نرى 1 نانومتر بحلول عام 2030. على الرغم من أن هذه التطورات لها العديد من المزايا ، إلا أنها تأتي أيضًا مع التكاليف. 

 

  وبناءً على ما ذكرناه ، يمكن القول أن سلسلة هواتف iPhone 15 القادمة وبعض هواتف الفلاجشيب الأخرى ستصدر بسعر أعلى من المتوقع، خاصة وأن زيادة التكلفة لا تقتصر فقط على المعالجات.

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