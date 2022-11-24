بوتين: حققنا نجاحات كبيرة في الذكاء الاصطناعي وروسيا رائدة بهذا المجال

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن مكانة روسيا في العالم وسيادتها وأمنها وقدرتها على البقاء تعتمد على النتائج التي نحققها في مجال الذكاء الاصطناعي.



وقال بوتين - في كلمته في المؤتمر الدولي "رحلة الذكاء الاصطناعي" الذي عقدت فعالياته في موسكو، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إن الاختراقات في مجال الذكاء الاصطناعي هائلة وهناك منافسة كبيرة بين مختلف البلدان في هذا المجال ، مشيرا إلى أن الذكاء الاصطناعي جذب اهتماما كبيرا في روسيا ولدينا نجاحات ملموسة ونقدم فيه ونعتبر دولة ريادية في هذا المجال.



وأضاف بوتين أنه في السنوات العشر القادمة من الضروري ضمان الإدخال المكثف للذكاء الاصطناعي في جميع المجالات، حيث تظهر الشركات الروسية مجموعة متنوعة من الأفكار في مجال الذكاء الاصطناعي ، لافتا إلى أن الشركات التي تستخدم التقنيات في مجال الذكاء الاصطناعي تحقق نتائج تجارية ومالية كبيرة نحو 20 و 30% ما يعزز من فعالية مختلف قطاعات الصناعة والاقتصاد الوطني الروسي.



وأوضح أن روسيا حققت إنجازات علمية وتقنية كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي واكتسبت خبرات عملية منها الاستخدام الشامل لتقنيات هذا المجال لتشمل جميع القطاعات الصناعية والاقتصادية ومنظومة قيادة الدولة، مشددا على ضرورة تطوير السيادة الثقافية والاقتصادية والسياسية لبلادنا وتثبيتها في استراتيجية تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي الوطنية.



وأشار إلى أن النجاح في إدارة الدولة يتطلب استخدام التقنيات الحديثة وتبني القرارات على أساس تلك التقنيات المتقدمة ، لذلك يجب تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي لتلعب دورا فعالا وهاما في مختلف المجالات وتوفير الظروف الأساسية لذلك، وتركيز العمل على استخدام الذكاء الاصطناعي في المجالات الاجتماعية والمؤسسات الحكومية وغيرها.



وبين الرئيس الروسي أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لن يشكل خطرا على فرص عمل الإنسان، مشددا على ضرورة التخلص من البيروقراطية التي تعطل عمل الذكاء الاصطناعي.



وأصدر الرئيس الروسي تعليماته لدعم تطوير تقنيات السحابة الإلكترونية المحلية في روسيا، داعيا مجلس الدوما إلى إصدار قانون بشأن الوصول إلى "البيانات مجهولة المصدر" في أسرع وقت ممكن، ووجه محافظ مدينة موسكو سيرجي سوبيانين ويوري فوروبيوف نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي استخدام منصة مجلس الدولة لتقديم خبرتهما في استخدام الذكاء الاصطناعي إلى مناطق مختلفة في روسيا.



وشدد على الجهات المعنية في روسيا لضروة العمل على مشروع تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإدخال مناهج تعليم هذه التقنيات في المؤسسات التعليمية في البلاد ، وتحفيز العلماء الشباب في مجال الذكاء الاصطناعي ورفع المكافأت حتى 20 مليون روبل.



وقال بوتين - في ختام كلمته - "نحن نعيش في عالم متعدد الأقطاب ويجب الاعتماد على الذكاء الاصطناعي للتخلص من أي احتكار".