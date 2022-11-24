فرح الديباني: سعيدة بمشاركتي في مؤتمر المناخ وكوني جزءا من الحدث

أعربت فرح الديبانى مغنية الأوبرا المصرية المقيمة فى باريس، عن سعادتها بالمشاركة فى مؤتمر المناخ Cop27 فى شرم الشيخ مؤخرا قائلة : كنت سعيدة جدا إنى أشارك فى مؤتمر المناخ وإنى أكون جزءا من هذا الحدث الهام ، لافتة إلى أنها شاركت فى الحفل الختامى للمؤتمر بحضور ممثلين عن كل دول العالم ووزراء وسفراء .

وأضافت مغنية الأوبرا المصرية المقيمة فى باريس، فى كلمة مسجلة لها على هامش مشاركتها فى مؤتمر المناخ Cop27 ، بمدينة شرم الشيخ مؤخرا ، قائلة : كل مرة بعمل فيها أى حفلة بيكون عندى إحساس مختلف لأن كل مرة الجمهور مختلف ، لافتة إلى أن حفلها بمؤتمر المناخ يعتبر ثانى حفل لها مع الأمم المتحدة.

وتابعت: حسيت إن الجمهور مبسوط ومتطلع لما قدمته بلغات مختلفة ، لافتة إلى أنها زارت جناح المجلس القومى للمرأة وشاهدت روعة المنتجات المعروضة ، قائلة : زرت المعرض وشفت مزيج من التراث المصرى الأصيل والمتنوع ويمثل كل محافظات الجمهورية .

واختتمت كلمتها : مبسوطة لوجود مؤسسات فى مصر تساعد المرأة وتشجعها على أنها تعمل وتنتج وتقدر تعتمد على نفسها.

وكان المجلس القومى للمرأة، قد شارك بجناح خاص، في الـمنطقة الخضراء Green Zone، ضمن فعاليات مؤتمر المناخ cop27 والتي استضافتها مصر بمدينة شرم الشيخ

وجناح المجلس تضمن عرض لمنتجات صديقة للبيئة لـ 41 سيدة مصرية من جميع محافظات الجمهورية ، ومنتجات المشاغل المنتجة بالمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، ومنتجات تدريبات الحرف اليدوية فى إطار مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي ، بإجمالى عدد المنتجات تصل الى ما يقارب 5000 قطعة.



كما تضمن جناح المجلس منتجات عديدة من بينها حقائب صديقة للبيئة من القماش الدك و حقائب شبكية وخشبية ، و كوروشية بتصميمات مختلفة، ومنتجات من السجاد والبراويز المختلفة من المكرمية وبطابع تراثى مصرى ، وخداديات قماشية ومن الكتان ، ومنتجات من المكرمية والقطن مطعمه بخامات اخرى منها الخوص والبامبو والخيش ، ومنتجات قماشية مطرزة يدوياً ، ومنتجات جلدية طبيعية ، ومنتجات قطنية ومن الصوف ، و قطع ديكور خشبية مستوحاة من ثقافات مختلفة، ومنتجات من خامات تم إعادة تدويرها ، ومنتجات للديكور الداخلى ، ومنتجات من الخوص والعرجون ذات طابع تراثى مصرى ، وأزياء من خامات كتان وقطنية وذات تصميمات مستوحاة من التراث المصرى ، وسجاد مستوحى من التراث ، و حلى من الفضة ومنتجات اخرى مطعمه بالفضة وجميعها بتصميمات تراثية ، و حلى صنعت من النحاس واخرى صنعت من الفضة ، ومنتجات شمعة للإضاءة ، و منتجات من أقمشة الجينز التى تم إعادة تدويرها ، ومنتجات للعناية بالبشرة والشعر ومستحضرات للتجميل من خامات طبيعية.

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