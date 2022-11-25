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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بوتين يدعو إلى إنشاء نظام دولي للمدفوعات مستقل غير قابل للتدخل

صدى البلد

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم /الخميس/، إنه يمكن إنشاء نظام مستقل للمدفوعات الدولية يعتمد على تقنيات العملات الرقمية والبلوكتشين (دفتر الأستاذ الرقمي).


ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن بوتين قوله - في مؤتمر رحلة الذكاء الاصطناعي- : "من الممكن إنشاء نظام جديد للمدفوعات الدولية يعتمد على تقنيات العملات الرقمية والسجلات الموزعة، وهو أكثر ملاءمة، لكنه في نفس الوقت آمن تماما للمشاركين ومستقل عن البنوك وتدخل الأطراف الثالثة".
ووفقًا للرئيس الروسي، يجب على المؤسسات المالية العالمية أن تعكس واقع العالم متعدد الأقطاب وأن تستند إلى مبادئ ديمقراطية مفتوحة. 


وقال بوتين: "في ظل ظروف القيود غير الشرعية الحالية.. نظام المدفوعات الدولي الحالي مكلف، ونظام حساب المراسل ولائحته تخضع لسيطرة مجموعة صغيرة من الدول والشركات المالية".
وأضاف الرئيس الروسي، في المؤتمر، إن بلاده تتولى زمام المبادرة عالميًا فيما يتعلق برقمنة الخدمات العامة.


وتابع بوتين: "روسيا، في رأي الخبراء الدوليين، من بين القادة العالميين في مجال رقمنة الخدمات العامة وهي من بين العشرة الأوائل في العالم"، مشيرا إلى أنه تم تقييم حوالي 200 دولة والبرازيل والسعودية وكوريا الجنوبية هم القادة الثلاثة.


وأكد بوتين: "كل هؤلاء شركاء جيدون لنا، ويمكننا أن ندعو بعضهم كأقرب الشركاء".
وفي سياق آخر، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه لا يوجد حاجة لاتخاذ تدابير استثنائية بخصوص تأمين احتياجات الجيش الروسي.


وقال بوتين، في تصريحات نقلتها قناة "روسيا اليوم" - مساء اليوم الخميس- إنه من الضروري زيادة حجم عمليات التسليم إلى القوات المسلحة الروسية، وكذلك تحسين جودتها، مبينا أنه سيناقش قضايا دفاع الدولة ومسائل صناعة الدفاع خلال المجلس القادم لوزارة الدفاع.


وشدد على الحاجة للعمل المشترك الوثيق بين القوات المسلحة والمجمع الصناعي العسكري، بما في ذلك في إعداد وتعديل أمر دفاع الدولة في تحديد المهام الواعدة لصناعة الروسية. 

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