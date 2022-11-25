مواقيت الصلاة .. اليوم الجمعة 25 نوفمبر 2022 - 1 جمادى أولى 1444

يبحث المسلمون عن مواعيد ومواقيت الصلاة في كل يوم، عبر محركات البحث المهمة، مثل جوجل وغيرها، وفي هذا الإطار يقدم موقع “صدى البلد” لقرائه، خدمة معرفة مواقيت الصلاة بشكل يومي، نبدأها اليوم، بمواعيد الصلاة اليوم الجمعة، الموافق 25 نوفمبر 2022، 1 جمادى الأولى 1444 هجرية.

مواقيت الصلاة في القاهرة

الفجر 4:57 ص

الظهر 11:42 ص

العصر 37: 2م

المغرب 4:57 م

العشاء 6:18م

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

الفجر 5:04 ص

الظهر 11:47ص

العصر 2:39م

المغرب 4:59 م

العشاء 6:21 م

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

الفجر 4:54 ص

الظهر 11:38 ص

العصر 2:32 م

المغرب 4:52 م

العشاء 6:13 م

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

الفجر 4:43 ص

الظهر 11:30 ص

العصر 2:28 م

المغرب 4:50 م

العشاء 6:08 م

مواقيت الصلاة في أسوان

الفجر 4:46 ص

الظهر 11:36 ص

العصر 39: 2 م

المغرب 5:01 م

العشاء 6:17 م