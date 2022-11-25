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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مواقيت الصلاة .. اليوم الجمعة 25 نوفمبر 2022 - 1 جمادى أولى 1444

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

يبحث المسلمون عن مواعيد ومواقيت الصلاة في كل يوم، عبر محركات البحث المهمة، مثل جوجل وغيرها، وفي هذا الإطار يقدم موقع “صدى البلد” لقرائه، خدمة معرفة مواقيت الصلاة بشكل يومي، نبدأها اليوم، بمواعيد الصلاة اليوم الجمعة، الموافق 25 نوفمبر 2022، 1 جمادى الأولى 1444 هجرية.

مواقيت الصلاة في القاهرة

الفجر 4:57  ص

الظهر 11:42 ص

العصر 37: 2م

المغرب 4:57 م

العشاء  6:18م

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

الفجر 5:04 ص

الظهر 11:47ص

العصر 2:39م

المغرب 4:59 م

العشاء 6:21 م

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

الفجر 4:54 ص

الظهر 11:38 ص

العصر 2:32 م

المغرب 4:52 م

العشاء 6:13  م

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

الفجر 4:43 ص

الظهر 11:30 ص

العصر 2:28 م

المغرب 4:50 م

العشاء 6:08 م   

مواقيت الصلاة في أسوان

الفجر 4:46  ص

الظهر 11:36 ص

العصر 39: 2 م

المغرب 5:01 م

العشاء 6:17 م

شرم الشيخ الصلاة الاسكندرية أسوان المغرب محركات البحث القاهرة اليوم الجمعة مواقيت الصلاة

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