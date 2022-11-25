10 قتلى و9 مصابين بحريق ضخم في الصين

لقي 10 أشخاص مصرعهم وأصيب 9 آخرون في حريق اندلع بمبنى سكني في مقاطعة شينجيانغ الصينية (شمال غرب)، وفق وكالة أنباء الصين الجديدة.

وأوضحت الوكالة أن الحريق اندلع، مساء الخميس، حوالى الساعة 19,50 (11,50 بتوقيت جرينتش)، في مبنى سكني شاهق بمقاطعة تيانشان في أورومتشي، وتم إخماده في حوالي الساعة 10:35 مساء.

وأشارت إلى أن 10 أشخاص لقوا حتفهم رغم الرعاية الطارئة، مضيفة أن "إصابات الأشخاص الـ9 الآخرين ليست خطرة"، مشيرة إلى فتح تحقيق في مصدر الحريق.

ولقي هذا الأسبوع 38 شخصا حتفهم وأصيب آخران في حريق داخل مصنع في أنيانغ (وسط).

وتشهد الصين بين الحين والآخر، حوادث صناعية، تنتج غالباً جراء عدم الالتزام بقواعد السلامة.

وفي مارس 2019، أدّى انفجار في مصنع للمواد الكيميائية قرب شنغهاي، إلى مقتل 78 شخصاً، إضافة إلى تدمير عدد من المنازل بدائرة قطرها عدة كيلومترات.

أما في 2015، فقد شهدت البلاد أحد أسوأ الحوادث الصناعية، وقتل ما لا يقل عن 165 شخصاً بانفجار ضخم في مستودع للمواد الكيميائية في شمال تيانجين.

وفي العام 2007، قتل 37 شخصا في حريق اندلع بمصنع للأحذية "غير مرخص" في قرية بمقاطعة فوجيان جنوب شرق البلاد.