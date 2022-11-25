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كاتب صحفي: قناة السويس الجديدة من أكبر المشاريع التي تحققت في عهد السيسي

الكاتب الصحفي علي
الكاتب الصحفي علي حسن

قال الكاتب الصحفي علي حسن، رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن فكرة إنهاء تنفيذ وإنشاء قناة السويس في عام واحد كان تحديا، متابعا أن القناة الجديدة تعد واحدة من أكبر المشاريع التي تحققت في عهد الرئيس السيسي.


وأضاف "علي حسن" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية "هند النعساني": كان هناك عدم ثقة من بعض المواطنين عندما اتخذت الدولة قرارا بإنشاء قناة السويس الجديدة، والبعض شكك في أهمية المشروع.


واسترسل أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة عنوان للدقة والثقة والانضباط والسرعة في تنفيذ المشروعات، موضحا أن مشروع قناة السويس ساهم في زيادة إيرادات القناة.


وتابع: الشعب المصري لبى نداء رئيس الدولة 2015، وساهم في تحقيق حلم قناة السويس الجديدة الذي يعد إحدى المشروعات القومية العملاقة في العقد الأخير، منوها بأن القناة ساهمت في زيادة الدخل القومي وحدوث تنمية مشروعات داخل المنطقة.
 


وأكمل: القناة ستحقق أكثر من 8 مليارات دولار سنويا، وهناك العديد من المشروعات المختلفة في منطقة القناة، والتي تتيح فرص عمل للعديد من المواطنين، مناشدا المواطنين بعدم الاستماع إلى أهل الشر، فهم يريدون أن يجعلوا العالم أسود.

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