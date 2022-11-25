فرع ثقافة شمال سيناء يحتفل بأعياد الطفولة

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة بإقليم القناة وسيناء برئاسة الكاتب محمد نبيل، من خلال فرع ثقافة شمال سيناء برئاسة أشرف المشرحانى، برنامج احتفال بأعياد الطفولة، وفي هذا الصدد نظم قصر ثقافة العريش احتفالا مع أطفال حضانة الرواد بمكتبة الطفل.



ورشة حكي



تضمنت الاحتفالية، ورشة حكى، ورسم، ومسرح عرائس، ورسم على وجوه الأطفال، وتوزيع الحلويات على الأطفال، نظم الإحتفالية عزة زغلول أمينة المكتبة والفنانة ضحى عصام، وأدارها الفنانة إيناس سمير مدير القصر.

كما أقامت قصر ثقافة الشيخ زويد مسابقة ثقافية فى المعلومات العامة ألقاها أشرف خيرت مدير القصر، وعرض أحمد صابر مدير بيت ثقافة المساعيد، فيلم بعنوان " الجريمة " سينما الاطفال على جهاز الفيديو برجكتور لأطفال ذوى القدرات الخاصة LOKA.



وفى جانب آخر، نفذ جمال إبراهيم مدير مكتبة الطفل والشباب بقرية نجيلة، ورشة فنية فى "الرسم" لرواد المكتبة.

