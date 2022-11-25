هجوم سيبراني يضرب قطاع الرعاية الصحية بالهند.. تفاصيل

تعرضت الخدمات الطبية في جميع المستشفيات الحكومية بالهند أو ما يسمى "معاهد العلوم الطبية لعموم الهند" AIIMS، بكل خدماتها، إلى هجوم سيبراني خطير تسبب في تعليق كل أنشطته وخدماته للمرضى، وأحدث فوضى شاملة.

بحسب تقرير موقع techcrunch التقني، أثرت حالة الشلل في خوادم التأمين الصحي على مئات المرضى الذين يحصلون على خدمات الرعاية الصحية الوطنية وعلى مئات الأطباء العاملين بالقطاع الطبي الحكومي.

وأدى الهجوم السيبراني إلى حدوث شلل تام في عملية دخول و قبول المرضى بالمستشفيات وتسجيل خروجهم وأنظمة الفوترة، والحسابات المدون عليها التاريخ المرضي لكل مواطن.

العودة للعمل اليدوي

قالت سلطات الهندية إنه بسببالهجوم السيبراني، الذي ضرب المعهد الرئيسي في نيودلهي ، ب هجوم الفدية الخبيث أو ransomware، حيث قام المهاجمون بتعديل امتدادات الملفات المصابة، سيترتب على المستشفيات المتضررة العمل بشكل يدوي بدلا من استخدام أجهزة الكمبيوتر.

أخبر مسؤولو معاهد العلوم الطبية لعموم الهند لـ techcrunch أن خدمات رعاية المرضى قد تأثرت بشدة منذ وقت مبكر يوم الأربعاء، لأن كل الأجهزة الإلكترونية توقفت عن العمل بالكامل، انتقل المعهد الطبي إلى العمليات اليدوية ، بما في ذلك كتابة ملاحظات حالة المريض يدويًا بدلا من الكمبيوتر مع توقف الخوادم المشغلة التي تتلقى بيانات المرضى.

وقد أدى انقطاع التيار الكهربائي إلى وجود طوابير طويلة وأخطاء في التعامل مع بعض الحالات الطارئة.

بعد الساعات القليلة الأولى من التعطيل ، أكدت سلطات المستشفى الهجوم الإلكتروني في بيان، الذي استمر في التأثير على سير العمل وخدمة المواطنين حتى أمس الخميس.

وتعد معاهد العلوم الطبية لعموم الهند (AIIMS) هي مجموعة من الجامعات الطبية الحكومية المستقلة للتعليم العالي تعمل تحت مظلة ورعاية وزارة الصحة وحكومة الهند، تم إنشاء هذه المعاهد الطبية الحكومية بموجب قانون برلماني على أنها معاهد ذات أهمية وطنية وتقدم خدمات طبية للمواطنين.

وتأسس أول معهد طبي في نيودلهي وهو المعهد الرائد، في عام 1956، ومنذ ذلك الحين، تم الإعلان عن 24 معهدًا آخر. منذ يناير 2022 ، أصبحت المؤسسة تضم 19 معهدا ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل خمسة آخرين حتى عام 2025، مع شروع في التوسع المستقبلي بـ 6 معاهد طبية أخرى.