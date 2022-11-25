اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة| المجلس القومي يتصدى بـ كوني

يحتفل العالم كل عام فى 25 نوفمبر باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، واختير اللون البرتقالي كشعار له ليكون المستقبل أكثر إشراقًا وخالٍ من العنف ضد المرأة والفتاة.

يدشن اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة كل عام بـ 16 يومًا من النشاط تُختتم في 10 ديسمبر، وهو اليوم الذي تٌحيي فيه ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

حملة اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة

وتهدف حملة "اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة " التي يقودها الأمين العام للأمم المتحدة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة منذ عام 2008، إلى منع العنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليه في جميع أنحاء العالم ، وتدعو إلى اتخاذ إجراءات عالمية لإذكاء الوعي ولتعزيز الدعوة إلى ذلك الهدف ولإتاحة فرص لمناقشة التحديات والحلول.



ويظهر العنف ضد المرأة في أشكال جسدية وجنسية ونفسية وتشمل:

-عنف الاهل (الضرب، الإساءة النفسية، الاغتصاب الزوجي، قتل النساء).

_العنف والمضايقات الجنسية (الاغتصاب، الأفعال الجنسية القسرية، التحرش الجنسي غير المرغوب فيه، الاعتداء الجنسي على الأطفال، الزواج القسري، التحرش في الشوارع، الملاحقة، المضايقة الإلكترونية).

-الاتجار بالبشر (الاستغلال الجنسي).

-تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (ختان الإناث )

_زواج الأطفال



للعام السابع القومي للمرأة يطلق كوني

للعام السابع على التوالي ، يطلق المجلس القومى للمرأة حملة الـ 16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، والتى يحتفل بها العالم كل عام خلال الفترة من 25 من نوفمبر وحتى 10 ديسمبر ، وسوف تحمل الحملة هذا العام أيضاً شعار " كوني".



وأكدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة أن هذه الحملة تأتى ضمن جهود المجلس الحثيثة لمناهضة العنف ضد المرأة بكافة أشكاله بجميع محافظات الجمهورية ، من خلال الرسائل التوعوية الخاصة بالحملة ، بالإضافة إلى التعريف بالمخاطر الصحية والنفسية لها ، مشيرة إلى أن المجلس يعمل من خلال هذه الحملة فى تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات الهامة بالتعاون مع الجهات المعنية وشركاء التنمية لزيادة الوعى والتعريف بهذه القضية المهمة.

كما أكدت رئيسة المجلس حرص الدولة المصرية خلال الثماني سنوات الأخيرة على بذل العديد من الجهود وإصدار التشريعات والقوانين والقرارات لضمان حماية المرأة من جميع أشكال العنف ضدها ، بدأت بدستور 2014 الذى نص فى المادة (11) على: " تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف".. مؤكدة أن تبني الدولة المصرية لهذا النص الدستوري لم يكن من باب التباهي أو إقرار نص دستوري للوفاء بالالتزامات الدولية فقط ولكنه خرج من رحم إرادة حقيقية لحماية المرأة المصرية، وتم ترجمته فى إستراتيجيات وخطط عمل وتشريعات وقرارات تكاتفت في تنفيذها جميع مؤسسات الدولة وهيئاتها .

ومن المقرر أن تتضمن أنشطة وفعاليات الحملة هذا العام إفتتاح عيادتين للمرأة بجامعتى الازهر وقناة السويس ، واطلاق اليوم الرياضى تحت شعار "YES YOGA DAY" ، علاوة على تنظيم العديد من الندوات والحلقات النقاشية منها ندوة حول "مناهضة العنف المعنوى والفرص المتاحة لتمكين المرأة" ، وحول سلامة المرأة في مكان العمل ، و "ندوة تعريفية للرائدات الريفيات حول التمكين ومناهضة العنف في ظل الظروف الاقتصادية" ، فضلاً عن ندوة حول "دور التعليم في تمكين المرأة لمواجهة التمييز والحرمان والعنف تحقيقا للتماسك الاجتماعى في الجمهورية الجديدة" ، و ندوة عن "دور الدعم النفسى للمريضات" ، و لقاء تعريفى عن" مناهضة العنف ضد المرأة ذات الإعاقة بالتعاون مع وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات" ، وندوات إعلامية تحت عنوان " للعنف اشكال أخرى" حول الحقوق الإعلامي المهدرة للمرأة ومباردة لازم نغير الصورة ، علاوة على تدريب حول" كيفية التعامل مع التحرش والايذاء البدنى لطلاب وطالبات المدارس الثانوية "، و ندوة حول "المشاركة السياسية وأساليب مناهضة العنف ضد المرأة" ، و ندوة أخرى حول "اشكال ونماذج العنف التي تواجه المرأة في المحافظات "، ولقاء حول" قضية الابتزاز الالكترونى والإجراءات العامة للبلاغات " ، وندوة للجنة التدريب عن" القضية السكانية وعلاقتها بالعنف ضد المرأة".

ومن المقرر أيضا أن تطلق اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والامومة حملة طرق الأبواب بعنوان "احميها من الختان" بعدد 10 محافظات ، علاوة على تنظيم تدريب القيادات الدينية بعنوان " سفراء ضد ختان الاناث" ، وتنفيذ يوم للمبادرة الوطنية نورة بمحافظة سوهاج ، واطلاق دوائر الحكى "دوى" في 10 قرى تابعة لمحافظات برنامج حياة كريمة ، ولقاء توعوى بجامعة الجلالة لرفع الوعى بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة ، وعقد الملتقى السنوي الرابع لوحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية ، كما سوف يتم تنظيم اجتماع نظام الإحالة الوطنى بين الجهات الوطنية لتعزيز نظام الإحالة الوطنى ، واجتماع اطلاق دبلومة الدعم النفسى بالتعاون مع كلية الطب النفسى بالقصر العينى ، ومن المقرر أن يطلق المجلس أيضاً حملة إعلامية حول العنف على مواقع التواصل الاجتماعي .

وقالت الدكتورة رانيا يحيى عضوة المجلس القومي للمرأة، إننا نحتفل كل عام بالـ ١٦ يوم لمواجهة العنف ضد المرأة والمجلس يقوم بأنشطة متعددة فى هذه الأيام .

وأضافت "يحيى" لـ "صدى البلد " أن المجلس أطلق حملة كونى من سبع سنوات لدعم وتمكين المرأة، وأن تكون مناهضة لكل أشكال العنف المختلفة.

واشارت إلى أن هناك اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وصندوق الأمم المتحدة للسكان لدعم قضية ختان الإناث وتحت شعار "احميها من الختان" وقد نقصت النسبة وأصبحت 14% بعد ما كانت فى عام 2014 النسبة 21% لذلك نحن على الطريق الصحيح.

وقام المجلس القومي للمرأة بتدريب المتدربين على النزول برسائل من المجلس لمناهضة العنف ضد المرأة بأشكاله المختلفة سواء زواج القاصرات وجميع أشكال العنف البدني والنفسي واللفظى.

وأكدت على حماية المرأة من العنف من خلال التشريعات التى خرجت خلال الفترة الماضية لدعم المرأة ذات الإعاقة والمرأة المعيلة ووجهت شكرا للرئيس السيسي والقيادة السياسية التى تدعم المرأة بشكل حقيقى ولولاه لم نتمكن من الوصول لكل هذه القفزات فى ملف تمكين المرأة وحمايتها من جميع أشكال العنف المختلفة.

