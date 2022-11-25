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رئيس التحرير
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بشرى.. تفاصيل الزيادة الجديدة في الأجور للموظفين وأصحاب المعاشات

مذيع صدى البلد احمد
مذيع صدى البلد "احمد دياب "

قدم مذيع صدى البلد أحمد دياب تغطية عن قرارات الحكومه بشأن العلاوات  الاستثنائية وزيادة الرواتب. 

وقال وزير المالية أن الحكومة ملتزمة بصرف العلاوة الدورية للموظفين وأصحاب المعاشات وفقا لما نص عليه قانون الخدمة المدنية، ولا دخل للعلاوة الاستثنائية وزيادة المرتبات في نوفمبر بهذا الأمر على الإطلاق، وبذلك فإن الموظفين وأصحاب المعاشات على موعد مع زيادة جديدة في المرتبات والمعاشات.

واتخذت  الدولة قرارت 

كتيرة خلال هذه الفترة  لتطبيق الحماية الاجتماعية منها تبكير موعد صرف العلاوة الدورية للموظفين وأصحاب المعاشات في إبريل الماضي، بدلا من الموعد المقرر قانونا في يوليو، إلا أنه في ظل الأعباء المعيشية  قامت الحكومة بتبكير صرفها 3 أشهر، وصدر بذلك قانونا من البرلمان وصدق عليه رئيس الجمهورية.

وأصدرت القيادة السياسية قرارا بصرف منحة استثنائية 300 جنيه للموظفين ممن تقل مرتباتهم عن 2700 جنيه و مثلها لأصحاب المعاشات ممن يقل معاشهم عن 2500 جنيه. 

وزير المالية زيادة المرتبات وأصحاب المعاشات

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