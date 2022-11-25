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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

العاصمة الإدارية : إنشاء مدارس وجامعات في حي R3 .. فيديو

المهندس شريف الشربينى
المهندس شريف الشربينى رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة

أكد المهندس شريف الشربينى رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، أن الأحياء السكنية بالعاصمة الإدارية تخطت حاجز الـ 30 أسرة حتى الآن ، متابعا: سلمنا 300 وحدة سكنية بخلاف الفيلات التي تم تسليم جزء كبير منها وتم تخصيص 80 % منهم والخدمات دخلت حيز العمل.
 

وأضاف رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، خلال حواره مع الإعلامية الدكتورة منى العمدة، مقدمة برنامج هنا الجمهورية الجديدة، المذاع على قناة النهار،: بدأنا بيع المحال التجارية التي بدأت تعمل وتقدم بعض الخدمات للمواطنين وبعض دور العبادة بدأت تعمل داخل حي الـ R3 بجانب المدينة الرياضية وكافة الخدمات والحياة بدأت تتواجد في هذا الحي بجانب عمل المدارس والجامعات.
 

ولفت رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، إلى أن هناك عدد من المدارس بدأت تعمل خلال هذا العام الدراسى والحى أصبح في حالة اكتمال وجاهزية ومع الافتتاح سيكون هناك تشغيل كامل له.

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