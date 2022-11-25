شارة المثليين مجددًا .. ألمانيا تواصل الاستفزاز في قطر

استبدلت ألمانيا اليوم الجمعة، في المركز الصحفي لكأس العالم لكرة القدم، شارة المثليين التي تحمل شعار "حب واحد" بدلا من شعار سلسلة متاجر كانت قد سحبت رعايتها للمنتخب الألماني بعد اعتراض الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) على الشارة المثيرة للجدل في قطر.

وظهر شعار "حب واحد" وقوس قزح بدلا من شعار سلسلة متاجر (آر.إي.دبليو.إي) الألمانية التي انسحبت من قائمة الرعاة على الجدار الخلفي لقاعة المؤتمرات الصحفية الألمانية الذي يظهر عليه جميع رعاة الفريق في قاعدتهم التدريبية في بلدية الشمال في قطر اليوم الجمعة.

وقالت ألمانيا في البداية إن قائد منتخبها مانويل نوير سيرتدي الشارة لكنها تراجعت بعد تهديد الفيفا قبل يوم من مباراتها الأولى في كأس العالم يوم الأربعاء الماضي. ونتيجة لتراجع ألمانيا ألغت سلسلة المتاجر الألمانية الكبيرة حملتها الإعلانية مع الاتحاد الألماني لكرة القدم.

وشوهدت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر ترتدي شارة المثليين في مباراة ألمانيا واليابان ضمن مباريات كأس العالم في قطر.

نشرت الشيخة مريم آل ثاني تغريدة حول ما وصفتها بـ"النظرة الدونية" للمجتمع العربي، في ضوء استمرار الضجة حول ملف حقوق المثليين خلال بطولة كأس العالم 2022.

وكتبت الشيخة مريم في تغريدة بحسابها الرسمي على "تويتر": "المجتمع الغربي الذي ينظر إلى مجتمعاتنا بنظرة دونية ورجعية، يجب أن يعي أن شعوبهم هي من تعاني من الجهل والتخلف! لأنها ظلت رهينة إعلامهم المضلل الذي يخفي الحقائق حول المجتمعات الإسلامية والعربية! اليوم نرى شعوبهم التي جاءت إلينا متفاجئة بالحب والسلام والتقدم الذي تنعم به مجتمعاتنا".

وأعلنت 7 منتخبات أوروبية مشاركة في مونديال قطر 2022، الاثنين الماضي، أنها عدلت عن قرارها بارتداء قادتها شارة لدعم المثليين خلال المباريات لتجنب العقوبات.

وأصدرت منتخبات إنجلترا، وويلز، وبلجيكا، والدنمارك، وهولندا، وألمانيا، وسويسرا، بيانا قالت فيه إن "فيفا كان واضحا جدا في أنه سيفرض عقوبات رياضية إذا ارتدى قادتنا شارات داعمة للمثليين في الملعب".