بعثة تقصي الحقائق تكشف تورط مرتزقة أجانب في جرائم الدعم السريع

أكدت سلمي ساسي، عضو بعثة تقصي الحقائق حول حقوق الإنسان في السودان، أن بعض الشهادات التي جمعتها البعثة تشير إلى وجود مقاتلين يتحدثون لهجات غير سودانية أو يُعتقد أنهم قدموا من دول مجاورة، ضمن صفوف قوات الدعم السريع.

وقالت ساسي خلال حديثها لبرنامج الحصاد الأفريقي مع الإعلامي حساني بشير على شاشة القاهرة الإخبارية، إن اللجنة لم تتمكن من جمع أدلة موثوقة كافية لإثبات هوية هؤلاء الأشخاص أو ربطهم بمنظمات مرتزقة محددة.

وأوضحت أن التقرير ركز أساسًا على أنماط الانتهاكات المرتكبة ومسؤولية الأطراف الرئيسية داخل السودان، بينما تظل مسألة المرتزقة الأجانب بحاجة إلى تحقيقات أعمق وتعاون أوثق مع الدول المعنية قبل إصدار استنتاجات قانونية قاطعة.

مجموعة من التوصيات

وأضافت ساسي أن التقرير اختتم بمجموعة من التوصيات العملية الموجهة لأطراف النزاع، والاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، ودول الأعضاء، على المدى القصير والمتوسط والطويل.

وأبرز هذه التوصيات، وقف فوري لإطلاق النار واحترام صارم لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بلا عوائق إلى المدنيين المتضررين.

ونصت التوصيات على إنشاء آلية مستقلة للمساءلة على المستوى الإفريقي لمحاسبة المسؤولين وضمان عدم الإفلات من العقاب و توفير دعم خاص للضحايا، لا سيما الناجين من العنف الجنسي، والأطفال المجندين، والنازحين داخليًا، واللاجئين وحماية الفضاء المدني ووقف استهداف الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين.

وأكدت ساسي أن هذه التوصيات ليست مجرد إجراءات تقنية، بل تشكل خارطة طريق عملية، وإذا نُفذت بجدية، فإنها قد تفتح الباب لوقف دوامة العنف ومعالجة الأسباب الجذرية للنزاع، والبدء في مسار العدالة الانتقالية الحقيقي في السودان.