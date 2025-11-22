قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 220 ألف سلة غذائية و 104 آلاف قطعة ملابس شتوية عبر «زاد العزة»
قافلة "زاد العزة" الـ78 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة
خناقة العميد وتعديلات جذرية.. تفاصيل 4 أحداث ساخنة داخل اتحاد الكرة .. مدير فني جديد للجبلاية
تكدّس للمساعدات أمام معبر رفح.. وتحذيرات دولية من انتكاسة إنسانية مع دخول الشتاء|فيديو
المنظمة المصرية الألمانية: المرحلة الثانية من انتخابات النواب شهدت إقبالا كثيفا
وزير الخارجية: نتطلع للانضمام لمجموعة العمل المالي الخاصة برابطة الآسيان
وفاة الإعلامية الكبيرة ميرفت سلامة بعد صراع مع السرطان
الشركة المصرية للأتوبيس الترددي تنفي تعديل توقيتات التشغيل
تعليم القليوبية: إجازة فى 315 مدرسة خلال يومى انتخابات مجلس النواب
وزير الاستثمار: زيادة في الصادرات غير البترولية بنسبة 19% لتصل إلى 40,6 مليار دولار
مفتي الجمهورية: دار الإفتاء ركيزة لنشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم وتعزيز الوعي
وزيرة التضامن تغرس نخلة في حديقة 30 يونيو بالوادي الجديد | شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بعثة تقصي الحقائق تكشف تورط مرتزقة أجانب في جرائم الدعم السريع

الدعم السريع
الدعم السريع
محمد البدوي

أكدت سلمي ساسي، عضو بعثة تقصي الحقائق حول حقوق الإنسان في السودان، أن بعض الشهادات التي جمعتها البعثة تشير إلى وجود مقاتلين يتحدثون لهجات غير سودانية أو يُعتقد أنهم قدموا من دول مجاورة، ضمن صفوف قوات الدعم السريع.

وقالت ساسي خلال حديثها لبرنامج الحصاد الأفريقي مع الإعلامي حساني بشير على شاشة القاهرة الإخبارية، إن اللجنة لم تتمكن من جمع أدلة موثوقة كافية لإثبات هوية هؤلاء الأشخاص أو ربطهم بمنظمات مرتزقة محددة.

وأوضحت أن التقرير ركز أساسًا على أنماط الانتهاكات المرتكبة ومسؤولية الأطراف الرئيسية داخل السودان، بينما تظل مسألة المرتزقة الأجانب بحاجة إلى تحقيقات أعمق وتعاون أوثق مع الدول المعنية قبل إصدار استنتاجات قانونية قاطعة.

مجموعة من التوصيات

وأضافت ساسي أن التقرير اختتم بمجموعة من التوصيات العملية الموجهة لأطراف النزاع، والاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، ودول الأعضاء، على المدى القصير والمتوسط والطويل.

وأبرز هذه التوصيات، وقف فوري لإطلاق النار واحترام صارم لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بلا عوائق إلى المدنيين المتضررين.

ونصت التوصيات على إنشاء آلية مستقلة للمساءلة على المستوى الإفريقي لمحاسبة المسؤولين وضمان عدم الإفلات من العقاب و توفير دعم خاص للضحايا، لا سيما الناجين من العنف الجنسي، والأطفال المجندين، والنازحين داخليًا، واللاجئين وحماية الفضاء المدني ووقف استهداف الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين.

وأكدت ساسي أن هذه التوصيات ليست مجرد إجراءات تقنية، بل تشكل خارطة طريق عملية، وإذا نُفذت بجدية، فإنها قد تفتح الباب لوقف دوامة العنف ومعالجة الأسباب الجذرية للنزاع، والبدء في مسار العدالة الانتقالية الحقيقي في السودان.

الدعم السريع السودان المرتزقة القانون الدولي القانون الدولي الإنساني المساعدات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

اجازة للطلاب| تعطيل الدراسة بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب حتى الثلاثاء القادم

مرتبات شهر نوفمبر

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 رسميًا

الزمالك

بدون تشفير .. قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي

نادية السيد وهشام ماجد

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

صورة المتهم

أبرز اعترافات المتهم بإنهاء حياة صديقه مهندس الإسكندرية قبيل بدء المحاكمة

وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة يوضح موقف الدولة من أزمة نادي الزمالك

عمرو أديب

عمرو أديب ينتقد فكرة تخصيص أرض بديلة للزمالك

إمام عاشور

أحمد حسن يكشف كواليس مكالمة إمام عاشور معه للمشاركة بمنتخب مصر في كأس العرب

ترشيحاتنا

الشناوي

الصقر يكشف مفاجأة بشأن إصابة الشناوي.. تفاصيل

المصري

شبح الغيابات يهاجم المصري في مواجهة كايزر تشيفز

الزمالك

إبراهيم عبد الجواد يثير الجدل بشأن توقعات الزمالك وزيسكو

بالصور

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

تمارين بسيطة لتحفيز نمو خلايا الدماغ.. كيف تحافظ على صحة عقلك وتزيد مرونته؟

أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
أفضل التمارين لتحفيز الدماغ

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

نادية السيد وهشام ماجد
نادية السيد وهشام ماجد
نادية السيد وهشام ماجد

استرجعي لون شعرك الطبيعي بوصفات منزلية فعّالة.. اتبعي النصائح

أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي

فيديو

هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير

بعد تصريحاته الأخيرة.. هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سردية الرياض المتفردة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نظير عيّاد وسؤال الإفتاء اليوم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

المزيد