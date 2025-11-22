قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رابط رسمي.. خطوات الاستعلام عن نتيجة حج الجمعيات الأهلية 2026

عبد العزيز جمال

أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر، الدكتورة مايا مرسي، السبت، عن إتاحة نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية لعام 2026 رسمياً، وذلك عبر البوابة الموحدة للحج، والموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي، والموقع الرسمي للمؤسسة القومية لتيسير الحج، إضافة إلى نشرها في المديريات والإدارات الاجتماعية بالمحافظات لتسهيل وصول المواطنين إليها.

وأكدت مرسي أن القرعة الإلكترونية جرت لاختيار 12 ألف حاج، وهي الحصة المقررة للجمعيات الأهلية هذا الموسم، بقرار من اللجنة العليا للحج، مشيرة إلى أن عملية الاختيار تمت بشفافية كاملة وبحضور ممثلين عن مديريات التضامن الاجتماعي بجميع المحافظات، مضيفة أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة لتوقيع الكشف الطبي على جميع الفائزين بالقرعة، للتأكد من مطابقة حالتهم الصحية للاشتراطات المعلنة قبل بدء الإجراءات التنظيمية الخاصة بموسم الحج.

رابط الاستعلام عن النتيجة متاح عبر: اضغط هنا

خطوات الاستعلام عن نتيجة حج الجمعيات الأهلية 2026

  • الدخول إلى بوابة الحج الموحدة.
  • الضغط على أيقونة الاستعلام عن طلب الحج.
  • إدخال الرقم القومي بدقة كما هو مدون في بطاقة الهوية.
  • استكمال اختبار التحقق.
  • الضغط على زر بحث لتظهر نتيجة القرعة مباشرة للمستخدم.

وأكدت وزارة التضامن أن عملية الاختيار تمت بشفافية كاملة، وبحضور ممثلين عن مديريات التضامن الاجتماعي بجميع المحافظات، مشيرة إلى أن القرعة جرت بالتنسيق مع وزارة الصحة لتوقيع الكشف الطبي على جميع الفائزين بالقرعة، للتأكد من مطابقة حالتهم الصحية للاشتراطات المعلنة قبل بدء الإجراءات التنظيمية الخاصة بموسم الحج.

إجراءات المؤسسة القومية لتيسير الحج

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن المؤسسة القومية لتيسير الحج لا تدخر جهداً في تسهيل أداء حجاج بيت الله الحرام من الجمعيات الأهلية لفريضة الحج، مؤكدة على توفير كل ما يلزم لضمان راحتهم وسلامتهم خلال رحلة الحج المقدسة، واعتبار رعاية الحجاج واجباً دينياً ووطنياً وشرفاً كبيراً للوزارة.

وأضافت أن المؤسسة بدأت الإعداد المبكر لموسم الحج لهذا العام منذ نهاية موسم حج 1446 هجرياً، حيث عكف مجلس أمناء المؤسسة على التخطيط الجيد لموسم الحج، لضمان استمرار تقديم أفضل الخدمات للحجاج، بما يشمل توفير وسائل النقل الحديثة وحافلات بموديلات جديدة لنقل الحجاج بين المشاعر والمناطق المقدسة، وتأمين أماكن إقامة قريبة من الحرم مجهزة بكافة الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى توفير خدمات آمنة ومريحة في مخيمات مشعري منى وعرفات، مع توافر المشرفين المؤهلين للإشراف على شؤون الحجاج بمعدل مشرف لكل 46 حاجاً، لضمان المتابعة الفعالة طوال الرحلة.

برامج ومستويات الحج وأسعارها

وأوضح أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، أن برامج الحج للموسم الحالي تتضمن ثلاثة مستويات:

المستوى الأول: فنادق خمسة نجوم بساحة الحرم المكي بسعر 415 ألف جنيه شامل الوجبات.

المستوى الثاني: فنادق مصنفة تبعد بمسافة 800 متر عن الحرم بسعر 262 ألف جنيه شامل الوجبات.

المستوى الثالث: فنادق مصنفة تبعد بمسافة 1500 متر عن الحرم بسعر 228 ألف جنيه شامل الوجبات.

وأشار عبد الموجود إلى أن أسعار جميع المستويات لا تشمل تكلفة تذكرة الطيران، حيث سيتم تحديدها لاحقاً، مؤكداً أن المستويين الثاني والثالث أقل سعرًا من الموسم الماضي.

الإشراف والخدمات الدينية

أكدت وزيرة التضامن أن الوزارة بالتعاون مع الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء ستستمر في تقديم خدمات الوعظ والإرشاد الديني للحجاج، مشيرة إلى توفير دليل شامل للحجاج يغطي كافة الإجراءات التي يمر بها الحاج، سواء الإدارية أو الدينية، لتسهيل أداء المناسك بشكل آمن ومرن.

الحضور والمراقبة

شهد إجراء القرعة مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج عقب تشكيله الجديد، والمكون من الدكتور علي جمعة نائب رئيس مجلس الأمناء، وعلى مبارك أمين الصندوق، واللواء أحمد محمد نور الدين الأمين العام، والدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية، والمستشار كريم قلاوي نائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي، وغادة توفيق وكيل محافظ البنك المركزي، واللواء حازم خميس، والأستاذ طارق حشيش، كما حضر وفد من المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى ممثلي قطاع الشئون الإدارية بوزارة الداخلية وقيادات وزارة التضامن الاجتماعي، لضمان الشفافية والمتابعة الدقيقة لكافة الإجراءات.

إحصائيات المتقدمين

وأوضح عبد الموجود أن إجمالي المتقدمين لحج الجمعيات الأهلية هذا العام تجاوز 36 ألف مواطن ومواطنة من خلال 2843 جمعية ومؤسسة أهلية، حيث بلغت نسبة الذكور 42% ونسبة السيدات 58%، وتصدرت محافظة القاهرة المرتبة الأولى بين المحافظات المتقدمة.

وأشار إلى أن الحجاج المختارين في القرعة يجب عليهم البدء في سداد تكلفة المستوى المختار بدءًا من الأحد 23 نوفمبر في أحد البنوك الحكومية (مصر – الأهلي – القاهرة) أو البريد المصري، وحتى الخميس 27 نوفمبر الجاري، لضمان استكمال الإجراءات، وفي حالة عدم الإتمام سيتم تصعيد البديل من الحجاج الذين تم اختيارهم في القرعة.

التعاون مع الجهات السعودية

وأشادت وزيرة التضامن بالدور الكبير للمملكة العربية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن، مؤكدة أن المملكة تتحمل مسؤولية دينية وموقعاً قيادياً عالمياً، وجعلت من الحج نموذجاً عالمياً يُدرس في فن إدارة الحشود، من خلال منظومة خدمات متكاملة وتقنيات ذكية وبنية تحتية متقدمة، مع اهتمام خاص بالفئات الأكثر احتياجاً ككبار السن وذوي الإعاقة، وتعاون مثمر مع شركة بشرى الضيافة لتقديم خدمات الطوافة والمشاعر المقدسة، بما يضمن تجربة آمنة وراقية للحجاج.

اللمسات التنظيمية

أكدت وزيرة التضامن أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع كافة الجهات الشريكة، بما في ذلك وزارة الداخلية لإنهاء كافة إجراءات اختيار الحجاج عبر البوابة الموحدة، ووزارة الصحة لتوفير التطعيمات والإرشادات الصحية قبل السفر وإنشاء عيادات بمقر إقامة الحجاج في مكة والمدينة، مع بعثة طبية وإدارية متكاملة لمتابعة شؤون الحجاج، وكذلك التنسيق مع الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء لتقديم الوعظ والإرشاد، والتعاون مع السلطات السعودية لضمان استقبال الحجاج وتوفير الدعم منذ وصولهم وحتى العودة إلى مصر سالمين.

الإشراف للسيدات وأعضاء الجمعيات

وأعلنت وزيرة التضامن عن فتح باب التقدم للإشراف للمشرفين من أعضاء الجمعيات الأهلية وممثلي الجهة الإدارية بالمحافظات، مع استمرار منح الفرصة للسيدات للتقدم للإشراف، لضمان مشاركة فاعلة في إدارة موسم الحج.

وأفاد عبد الموجود أن شركة العمرة التابعة للمؤسسة القومية لتيسير الحج أنهت كافة إجراءاتها، وسيتم بدء أولى رحلاتها بداية من شهر شعبان المقبل، لضمان الاستعداد المبكر والراحة التامة للحجاج.

