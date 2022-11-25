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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ماكرون ينفي تورطه في قضية فساد مالي تهز فرنسا

ماكرون
ماكرون

نفى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، أن يكون محور تحقيق قضائي في تمويل غير قانوني مشتبه به للحملات الانتخابية في عامي 2017 و2022.

تأتي تصريحات ماكرون بعد أن ذكرت صحيفة "لو باريزيان" أن التحقيق يستهدف مساعي ماكرون للفوز في الانتخابات.

في حديثه للصحفيين على هامش زيارة لشرق البلاد، قال ماكرون إنه ليس لديه "ما يخشاه" من التحقيق وإنه لا يركز عليه، مضيفا: "القضاء سيعمل بحرية ويسلط الضوء على القضية. من الطبيعي أن تؤدي العدالة وظيفتها".

قال المدعون الماليون الفرنسيون، يوم الخميس، إنهم فتحوا تحقيقا قضائيا الشهر الماضي بشأن "حسابات حول الحملات غير المتسقة" و"تقليل بنود المحاسبة" فيما يتعلق بالشركات الاستشارية العاملة خلال الحملات الانتخابية لعامي 2017 و 2022، إلى جانب تحقيق آخر بشأن محاباة مزعومة فيما يتعلق بهذه الحملات.

لم يذكر البيان ماكرون أو حزبه. قال الرئيس الفرنسي اليوم الجمعة إنه بالفعل تم التحقق من صحة حسابات حملته لعام 2017 من خلال عملية قانونية مطولة، وإن حسابات حملة هذا العام تمر بنفس العملية، مثل أي مرشح آخر.

ويخضع تمويل الحملات الانتخابية في فرنسا لتنظيم صارم. وقالت صحيفة "لو باريزيان" نقلا عن مصادر مطلعة إن القضاة يركزون على الشروط التي أبرم بموجبها بعض العقود الرئيسية بين شركات الاستشارات والدولة بعد انتخاب ماكرون.

فرنسا إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي

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