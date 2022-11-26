زيادة 7 قروش فى أسبوع ..أسعار الدولار اليوم السبت 26-11-2022

شهدت أسعار صرف الدولار ارتفاعا بقيمة 7 قروش فى البنوك العاملة فى مصر على مدار الأسبوع الماضى.

ويرصد موقع “صدى البلد” أسعار الدولار مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل السبت 26 نوفمبر 2022 وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

أسعار الدولار فى مصر



بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت فى بنك الاستثمار العربي 24.56 جنيه للشراء و24.58 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت فى بنك المشرق 24.54جنيه للشراء و 24.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المشرق

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت فى بنك مصرف أبوظبى الاسلامي 24.53جنيه للشراء و 24.58جنيه للبيع .

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت فى بنوك (الكويت الوطني ،ميد بنك) نحو 24.53جنيه للشراء و 24.59 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت فى بنوك (الأهلي المتحد ،فيصل الإسلامي) نحو 24.53جنيه للشراء و 24.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك المركزي

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه فى البنك المركزي 24.52 جنيه للشراء و 24.60 جنيه للبيع مرتفعا 6 قروش مقارنة ببداية تعاملات الأسبوع الأحد الماضي .

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك التجاري الدولي CIB نحو 24.52 جنيه للشراء و 24.58 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه اليوم فى بنك الإسكندرية 24.51جنيه للشراء و 24.58جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه اليوم فى بنك HSBC نحو 24.49جنيه للشراء و 24.59جنيه للبيع.

سجلت أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه اليوم السبت فى بنوك (مصر والأهلي ) 24.48جنيه للشراء و 24.53جنيه للبيع.

أسعار الدولار فى البنوك اليوم

ووصلت أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت فى بنوك (قناة السويس،الامارات دبي الوطني،بلوم،التنمية الصناعية،أبوظبي التجاري،المصرف المتحد،كريدى اجريكول،قطر الوطني، العقارى المصري العربي،المصرف العربي الدولي) نحو 24.48جنيه للشراء و 24.58جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء الدولار

وتقدم بنوك الاستثمار العربي و أعلى سعر شراء الدولار اليوم السبت مسجلا 24.56جنيه للشراء.