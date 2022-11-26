لدعم اقتصادها.. الصين تفرج عن 70 مليار دولار للبنوك

أعلنت الصين أنها ستخفض كمية السيولة النقدية التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها كاحتياطيات للمرة الثانية هذا العام، بما يفرج عن حوالي 500 مليار يوان (69.8 مليار دولار) من السيولة على المدى الطويل لدعم الاقتصاد المتعثر الذي تضرر بسبب عدد إصابات قياسي بكوفيد-19.

وقال بنك الشعب الصيني (المركزي) إنه سيخفض نسبة متطلبات الاحتياطي للبنوك بمقدار 25 نقطة أساس، اعتباراً من الخامس من ديسمبر كانون الأول.

ويتطلع بنك الشعب الصيني (المركزي) لتحفيز المزيد من الإقراض في الاقتصاد لكن محللين يشككون في إمكانية تحقيق نتائج سريعة، إذ أدى ظهور بؤر تفش جديدة لكوفيد إلى إغلاق مصانع وفرض عزل على الأسر، مع تراجع الرغبة في الحصول على ائتمان جديد، في حين أصبحت التوقعات المتعلقة بالنمو الأبطأ بالفعل من المتوقع أكثر قتامة.

تباطئ الاقتصاد الصيني فى أكتوبر الماضي

وعانى ثاني أكبر اقتصاد في العالم من تباطؤ واسع النطاق في أكتوبر الماضي ،وأدت الزيادة الأخيرة في حالات كوفيد إلى تزايد المخاوف بشأن النمو في الربع الأخير من عام 2022.

وكان الاقتصاد الصيني يتعرض بالفعل لضغوط من تراجع سوق العقارات وضعف الطلب العالمي على السلع الصينية.

وشهد الاقتصاد الصيني نموا نسبته 3% فقط في الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام، وهو أقل بكثير من الهدف السنوي البالغ حوالي 5.5%.

ويتوقع محللون بشكل كبير أن تسجل الاقتصاد الصيني نمواً للعام بأكمله بما يزيد قليلاً فقط عن 3%