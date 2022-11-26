نجوم الفن يدعمون منة شلبي.. تامر عبد المنعم ومنة فضالي ومادلين طبر الأبرز

حرص عدد من الفنانين على دعم الفنانة منة شلبي ، بعد أزمتها الأخيرة حيث تم القبض عليها في مطار القاهرة، خلال عودتها من رحلتها من نيويورك، وذلك بتهمة حيازة مخدرات، واحيلت الى النيابة العامة التى حققت عنها وأمرت بالإفراج عنها بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه لحين استكمال التحقيقات .

تامر عبد المنعم :

الفنان تامر عبد المنعم دعم منة شلبي قائلاً : انسانيا اختشوا ولا تشمتوا ادعو لها

عمرو محمود ياسين

وقال عمرو محمود ياسين قائلاً : كل الإحترام لقوانين الدولة المصرية ولابد أن ينفذ القانون على الجميع سواسية .. و من جهة آخرى سُنت القوانين و أٌسست المحاكم و عين القضاه .. و تعددت درجات التقاضي من أجل تبيان الحق و إتباعه ... من أجل التيقن من أن كل ذي حق يأخذ حقه .. و كل مذنب يلقى جزاءه .. و علمتنا الحياة أن للحقيقة عدة وجوه لا نستطيع معرفتها أو تفسيرها إلا بعد إكتمال الصورة .. لا أحد من زملاء أو أصدقاء أو جمهور الفنانة منة شلبي يطلب غض الطرف عنها إذا كانت مخطئة .. ولكن فليتذكر الجميع أن كلنا قد نتعرض للظلم أحيانا .. و إذا كنا سنصدر أحكامنا على الناس بمجرد إستيقافهم و معاملتهم على الفور معاملة المذنب فا لماذا لا نلغي المعمل الجنائي و الطب الشرعي و سرايا النيابة و المحاكم .. و نصدر نحن الأحكام ع مواقع التواصل في أمر كل معلوماتنا عنه هو خبر من سطرين و بعض الصور ؟!

ولنتذكر قول الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) قد تكون منة مذنبة .. قد تكون .. الله اعلم .. و في هذه الحال سيكون الجزاء حسب ما يفرضه و يلزم به القانون .. و قد تصير هذه العقوبة حينها أقل شدة و قسوة من ألسنة الناس و سخريتها و تجريحها بدم بارد .. منة شلبي بنت مصرية .. لها أهل و اصدقاء و محبين .. لها أعمال فنية ناجحه .. لها أحلام و طموحات .. لديها حياة .. قبل أن نكتب و نسخر لنضحك و نشمت .. فلنتذكر قول المسيح عليه السلام .. (من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر) من منا بلا أخطاء؟ و لكن ستر الله يحمينا ...

و قد رغبت السنة النبوية الشريفة في مسئلة الستر .. قال النبي صلي الله عليه وسلم :: يا معشر من آمن بلسانه، ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين، ولا تتبعوا عَورَاتهم، فإنَّه من اتَّبع عَوراتهم يتَّبع الله عَوْرته، ومن يتَّبع الله عَوْرته يفضحه في بيته :: و قال ايضا ((من نفَّس عن مؤمن كُرْبة من كُرَب الدُّنيا، نفَّس الله عنه كُرْبة من كُرَب الآخرة، ومن سَتَر على مسلم، سَتَره الله في الدُّنيا والآخرة، والله في عون العبد، ما كان العبد في عون أخيه)) رفقا بمنة شلبي .. انتم تعرفوها من سنوات طوال و تجلسوا امام أعمال لها و تقضوا الاوقات اللطيفة و تحبون فنها و تمثيلها و هي الأن في كرب و محنة .. فلا تغتابوها و تسخروا منها .. فإن في ذلك إثم اكبر مما تتداولوه عنها .. و ليتذكر من سيعلق عندي الآن او في اي موقع او صفحه تنقل هذا الكلام مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ.

مادين طبر :

بينما قالت مادين طبر قائلة : "زعلانة كتير على الأخبار يلي عم تنتشر عن الممثلة ‎منه شلبي ! كمية الشماتة مرعبة بزعل على كل شخص بيضيّع مستقبله هيك".

منة فضالي :

وساندت منة فضالي صديقتها منة شلبي ، حيث كتبت عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام "الشماتة والغلط والتشهير حرام والله العظيم الانسان اما يكون في محنة مهما كانت بيحتاج الكلمة الحلوة او اللي يقف جنبو واللي يتمنالو ربنا يخف من عليه.



وتابعت: "نفسي كل اللي كتب كلمه وحشة علي منه شلبي يحط نفسو مكانها هل تتمنو الفضيحه؟ الستر من عند ربنا احنا بشر وممكن نغلط عادي دي نجمة وبتشرف مصر بره بلدها.



وأضافت: "عارفه اني ممكن اتهاجم وممكن حد يقولي ترند …ميهمنيش في الاخر دي زميلة ونجمة وليها مكانتها ومحتاجة نقف جنبها مش ضدها احنا مش ضد القانون بس نفكر في الإنسانية منه شلبي ربنا يفك كربك.