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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب الأرجنتين يسعى لتضميد جراحه أمام المكسيك في كأس العالم .. الليلة

ليونيل ميسي قائد
ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين

يلتقي منتخب الأرجنتين مع نظيره منتخب المكسيك، اليوم، السبت، في تمام التاسعة مساء، على استاد لوسيل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم (قطر 2022).

ويستهدف منتخب الأرجنتين بقيادة نجمه ليونيل ميسي، مداواة جراحه بالفوز على المكسيك في مباراة اليوم، بعد الهزيمة الصادمة أمام السعودية في افتتاحه مشواره بكأس العالم.

وكان منتخب الأرجنتين خسر أمام السعودية بهدفين مقابل هدف، الثلاثاء الماضي، في أكبر مفاجآت بطولة كأس العالم حتى الآن.

تقدم ليونيل ميسي للأرجنتين في الدقيقة العاشرة من ركلة جزاء، بينما عدل صالح الشهر النتيجة لمنتخب السعودية في الدقيقة 48، ثم أحرز سالم الدوسري هدف الفوز في الدقيقة 53.

على الجانب الآخر، يطمح منتخب المكسيك، في خطف نقاط المباراة الثلاث من الأرجنتين، لتعزيز فرصه في التأهل إلى الدور ثمن النهائي.

وتعادل منتخب المكسيك مع بولندا، في افتتاح مشواره ببطولة كأس العالم 2022.

ويتصدر منتخب السعودية ترتيب المجموعة الثالثة في بطولة كأس العالم 2022 برصيد 3 نقاط، ويحل منتخب بولندا ثانيا برصيد نقطة والمكسيك ثالثا بنفس الرصيد، بينما يتذيل منتخب الأرجنتين ترتيب المجموعة بدون رصيد.

 

مجموعات كأس العالم 2022:


المجموعة الأولى: قطر - الإكوادور - السنغال - هولندا.

المجموعة الثانية: إنجلترا - إيران - الولايات المتحدة الأمريكية - ويلز.

المجموعة الثالثة: الأرجنتين - السعودية -  المكسيك - بولندا.

المجموعة الرابعة: فرنسا - أستراليا- الدنمارك - تونس.

المجموعة الخامسة: إسبانيا - كوستاريكا -  ألمانيا - اليابان.

المجموعة السادسة: بلجيكا - كندا - المغرب - كرواتيا.

المجموعة السابعة: البرازيل - صربيا -  سويسرا - الكاميرون.

المجموعة الثامنة: البرتغال - غانا - أوروجواي - كوريا الجنوبية.

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