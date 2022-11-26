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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة للمرور على الوحدات الصحية بالقناطر الخيرية في القليوبية.. صور

جانب من الجولة
جانب من الجولة

شنت الأجهزة التنفيذية بالقناطرالخيرية فى القليوبية حملة للمرور على الوحدات الصحية وذلك في إطار متابعة سير العمل بالمنشآت الحكومية والقطاعات الخدمية المختلفة.

 

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وقال اللواء طارق ماهر رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية أن الحملة استهدفت متابعة الوحدة الصحية بقرية باسوس لمتابعة سير وانضباط العمل والتأكد من انتظام العمل بالعيادات وتواجد أطقم الأطباء والتمريض والعاملين لتقديم الرعاية الصحية والطبية الكاملة للمواطنين وانتظام الخدمة حفاظا على حقوق المرضى فى الكشف والعلاج.


من ناحية أخرى، أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة ميدانية شملت المرور بمدينتي الخصوص وشبرا الخيمة لمتابعة أعمال النظافة بشوارع المدينة والمحاور المرورية الجديدة من بينها محور الخصوص ومحور الفريق  العصار ومحور شركات البترول  بالاضافة الي متابعة الإشغالات والتعديات علي الشارع العام وأرصفة المشاه، في إطار خطة المحافظة علي استعاده الوجه الحضاري للشوارع والقضاء علي أي مظاهر عشوائية والتيسير علي المواطنين وتسيير الحركة المرورية ومنع المخالفات.


وبدأ المحافظ الجولة بتفقد محور شركات البترول بنطاق مدينة الخصوص وحي شرق شبرا الخيمة حيث وجه بالعمل علي نظافة المحور وتخصيص سيارة كنس لهذا المحور وازالة الأتربة من علي الجانبين ،؛كما وجه المحافظ بإستغلال قطعة أرض بمدخل محور الشركات عند تقاطع موقف مسطرد لاقامة أكشاك حضارية عليها علي غرار الاكشاك المقامة في مواجهة قطعة الارض علي ترعة الاسماعيلية وذلك لمنع القاء القمامة بتلك المنطقة فضلا عن توفير فرص عمل للشباب والحفاظ علي المظهر الحضاري للمحور.


كما تفقد الهجان نزلة الخصوص ومسطرد حيث وجه بالعمل علي نظافة المداخل والمخارج والجزر الوسطى وأرصفة المشاه، وإزالة اي تراكمات للقمامة علي الطريق الدائري والمتابعة المستمرة لضبط أي سيارات تلقي بالرتش علي جانبي الطريق
 

وتابع المحافظ الجولة بتفقد محور الخصوص من نزله شارع الرشاح من الطريق الدائري حتي كوبري المطريه مرورا بمحور شركات البترول، بنطاق مدينة الخصوص وحي شرق شبرا الخيمة موجها بالعمل علي نظافة المحور وإزالة الأتربة من علي الجانبين كما وجه بتكثيف الأعمال ورفع القمامة أولا بأول وعدم السماح بإلقاء القمامة بالطرق العامة والرئيسية وتشجير الجزر الوسطى وكذلك منع أي إشغالات أمام المحال التجارية أو الورش بالإضافة إلى تكثيف حملات الإشغالات وإزالة أي مخالفة وتكثيف الحملات المرورية لمنع السير عكس الاتجاه خاصة على تلك المحاور.

وتابع الجولة بشارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة حيث تفقد أعمال النظافة التي تتم بالشارع  مشددا علي ضرورة رفع تراكمات القمامة والرتش وتكثيف أعمال النظافة والتجميل بمدخل الحي ورفع تراكمات القمامة أولا بأول من الشوارع والميادين الرئيسية لخلق جو صحي وبيئي للمواطنين.

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القناطرالخيرية القليوبية حملة للمرور الوحدات الصحية المنشآت الحكومية

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