جرثومة قاتلة.. بكتيريا الشيجيلا تنتقل من شرب الماء وتسبب التسمم

بعد إعلان تونس وفاة أول فتاة ببكتيريا الشيجيلا وإصابة حوالي ٩٦ حالة بينهم من هم في حالة حرج، أثار الخبر جدلا كبيرا عن بكتيريا الشيجيلا وطرق الوقاية منها.

ما هي عدوى ( الشيجيلا)؟

تُعَد عدوى الشيغيلا عدوى معوية تسببها فصيلة بكتيرية تُعرف باسم الشيغيلا.عدوى الشيغيلا معدية جدا.

يصاب الأشخاص بالشيغيلا عند ملامسة كميات صغيرة من البكتيريا من براز شخص مصاب بالشيغيلا ويبتلعونها.

على سبيل المثال، يمكن أن يحدث ذلك في دور رعاية الأطفال، حيث قد لا يغسل العاملون أيديهم جيدًا بما يكفي بعد تغيير الحفاضات للأطفال، أو بعد مساعدة الأطفال الرُّضَّع أثناء التدريب على استخدام المراحيض.

يمكن أن تنتقل أيضًا بكتيريا الشيغيلا من خلال الأطعمة الملوثة أو بسبب شرب مياه أو السباحة في مياه ملوَّثة.

تزداد احتمالية إصابة الأطفال دون سن الخامسة بعدوى الشيغيلا، لكن يمكن أن يحدث ذلك في أي عمر. وتشفى عادةً الحالات المرَضية الخفيفة من تلقاء نفسها في خلال أسبوع. عندما يتطلب الأمر تناول علاج، يصف الأطباء عادةً مضادات حيوية.

الأعراض

تبدأ علامات وأعراض الإصابة بعدوى الشيغيلا في الظهور عادةً بعد يوم أو يومين من التعرض للشيغيلا. ولكن قد يستغرق الأمر ما يصل إلى أسبوع للإصابة بالمرض. قد تشمل العلامات والأعراض ما يلي:

_الإسهال (يحتوى عادةً على دم أو مخاط).

_آلام المعدة أو تقلصات المعدة المؤلمة.

_الحُمَّى.

_الغثيان أو القيء.

الأسباب

تحدث العدوى عندما يتم ابتلاع البكتيريا . قد يحدث هذا الأمر في الحالات التالية:

بكتيريا شيجيلا تعيش في المياه الملوثة تكمن خطورتها في مقاومة المضادات الحيوية.

من التوصيات العامة غسيل اليدين الخضر والغلال وخاصة تعقيم دورات المياه.

من أعراض المرض إرتفاع درجات الحرارة و القيئ والإسهال.

التوصيات للصغار خاصة فيما يخص الخضروات تجنبوا الغير مطبوخ منها لانتشار الري بمياه المجاري و لمزيد الاحتياط ضرورة نقع الخضر و الغلال بماء و خل تفاح طبيعي قبل الاستهلاك.

أول خطوة نقوم بها في العلاج تعويض السوائل المفقودة في الجسم و الابتعاد تماما عن السكر و العصائر المصنعة و المشروبات الغازية.