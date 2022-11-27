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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تؤهل الطالب لسوق العمل وإكسابه خبرات متعددة

للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.. إعلام القاهرة تنظم عددًا من الدورات التدريبية

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تنظم كلية الإعلام جامعة القاهرة عددًا من الدورات التدريبية، والتى من خلالها تؤهل الطالب إلى سوق العمل وإكسابه خبرات متعددة .

شهادة أساسيات التحول الرقمي

أعلن مركز التحول الرقمي بكلية الإعلام جامعة القاهرة عن بدء دورات وامتحانات شهادة أساسيات التحول الرقمي المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات FDTC.

 وذلك لكل من أعضاء هيئة التدريس للترقي، و أعضاء الهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا المسجلين لدرجة الماجستير والدكتوراه والدبلومات المهنية كشرط منح للدرجة العلمية.

كما أعلن مركز التحول الرقمي بكلية الإعلام جامعة القاهرة ، عن طريقة التواصل والحجز وهو من خلال رقم الواتس اب: ٠١٢٢٦٠٦٤٧٧٧

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جامعة القاهرة تشارك في المعرض الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

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29 و30 نوفمبر.. دار علوم القاهرة تشارك في حملة التبرع بالدم

إعداد أوراق سياسات العمل 

أعلن مركز بحوث ودراسات المرأة بكلية الإعلام جامعة القاهرة عن تنظيم دورة في "إعداد أوراق سياسات العمل .. نحو مستقبل وظيفى أفضل"، للدكتور صلاح هاشم، رئيس منتدى دراية للسياسة العامة ودراسات التنمية على مدار ثلاثة أيام بواقع 4 ساعات يوميًا.

وذلك تحت إشراف الدكتورة ثريا أحمد البدوي - القائم بعمل مديرة مركز بحوث ودراسات المرأة والإعلام.

تهدف الدورة التدريبية إلى تنمية قدرات المتدرب على إعداد أوراق السياسات العامة فى الهيئات والمنظمات فى مجالات التنمية المختلفة والخروج بتصورات للأوراق سياسات عامة فى المجالات المختلفة بما يساعد المتدرب على الحصول على فرص وظيفية أفضل فى المستقبل والترقى فى مجال العمل عبر تطوير مهارة إعداد أوراق السياسات العامة.

كلية الاعلام جامعة القاهرة جامعة القاهرة سوق العمل الدورات التدريبية التحول الرقمي إعداد أوراق سياسات العمل

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