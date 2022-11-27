طارق السيد مديرا فنيا لنادي النصر رسميا

قرر نادي النصر برئاسة الدكتور عمرو عبدالحق تعيين طارق السيد نجم نادي الزمالك السابق والمدير الفني السابق لنادي الترسانة في منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

وجاء تعيين طارق السيد في منصب المدير الفني خلفا لياسر رضوان الذي اعتذر عن الإستمرار في منصبه عقب المباراة الأخيرة للفريق أمام منتخب السويس في الاسبوع السابع بدوري القسم الثاني.

ويضم تشكيل الجهاز الفني لنادي النصر طارق السيد المدير الفني ورحيم عبدالحق مديرا للكرة ومحمد حسن ميدو مدرب وحازم ممدوح مدرب ومحمد عبدالعال مدربا لحراس المرمي واشرف حامد المدير الإداري ويوسف يسري محلل الأداء.

وتم التعاقد مع طارق السيد بعد سلسلة من المفاوضات مع إدارة النادي القاهري ويقود اول مران له مع الفريق عصر اليوم استعدادا لمواجهة وادي دجلة بالاسبوع الثامن بالدوري.