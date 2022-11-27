فرق الإنقاذ تواصل البحث عن مفقودين في الانهيار الأرضي بجزيرة إيشيا الإيطالية

واصلت فرق الإنقاذ اليوم الأحد جهودها لليوم الثاني على التوالي بحثا عن أشخاص فقدوا في انهيار أرضي هائل في جزيرة إيشيا الإيطالية.

وذكرت وكالة أنباء "أسوشيتيد برس" أن عمال الإنقاذ انتشلوا جثة الليلة الماضية، وتم الإبلاغ عن فقدان نحو 12 شخصا بينهم أطفال في بلدة كاساميسيولا الساحلية، تخشى السلطات أن يكونوا مدفونين تحت الوحل والأنقاض التي قال رجال الإطفاء إن عمقها ستة أمتار في بعض الأماكن.

واستخدمت جرافات صغيرة لازالة الانقاض وقالت وسائل اعلام ايطالية ان الحفر يتواصل يدويا في بعض الاماكن وإنه تم استدعاء فرق غواصين.

كان الانهيار الأرضي الهائل قد وقع قبل فجر يوم أمس السبت بسبب هطول أمطار استثنائية، وقال مسؤولون إن جزيرة إيشيا شهدت أعلى معدل هطول للأمطار منذ 20 عاما، بينما أوضح خبراء أن الكارثة تفاقمت بسبب البناء في مناطق شديدة الخطورة في الجزيرة الجبلية.