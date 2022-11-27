حماة التراث والتاريخ يتصدون لقراصنة تهريب الآثار.. حقائق نسجها المصريون

حماة تراث وتاريخ مصر يتصدون لقراصنة تهريب الآثار، تحركات واسعة لأذرع الدولة المصرية نحو استعادة الآثار المصرية المهربة بالخارج، لتحرز أهدافا قوية لاستعادة آثار الجدود وانتزاعها دوليا بقوة القانون كحق أصيل لا تفرط مصر فيه أبدا، لتحقق نتائج مبهرة بعودة مئات القطع الأثرية إلى القاهرة.

ويرصد "صدى البلد" أبرز تحركات الدولة المصرية نحو استعادة آثارها المهربة بـ الخارج في السطور القادمة، والتى نسجت تحركاتها نجاحا تلو الآخر حفاظا على الارث الحضاري والثقافي والتاريخي المصري.

تحركت الدولة المصرية عبر تنسيق تام بين وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية وسفارتها بالخارج ومكتب النائب العام، لتكون خلية نحل نحو استعادة آثار مصر المهربة بالخارج لتنال إعجاب المصريين.

وقال مصدر مطلع بـ وزارة السياحة و الآثار المصرية، إن جميع المنافذ المصرية برا وبحرا وجوا يوجد بها لجان أثرية على أعلى مستوى من الخبرة والاحترافية.

وأضاف: “قرابة 48 وحدة أثرية تضم رجال الآثار، لوأد أي محاولات تهريب آثار، وقد حققت نجاحا فى التصدي لتهريب محاولات المهربين على مدار السنوات الماضية، والتى لا تزال تحقق نجاحا تلو الآخر”.

وأوضح المصدر لـ"صدى البلد"، أن هناك العديد من الإنجازات التى حققتها لجان مكافحة تهريب الآثار والمخططوات التاريخية، والتى أحبطت تهريب أكثر من 25 ألف قطعة أثرية، وهذا إنجاز يضاف لمواجهة تهريب الآثار المصرية، مؤكدا إحكام الرقابة على جميع المنافذ المصرية.

مصر تسترد غطاء تابوت خشبي من متحف هيوستن

استطاعت مصر من خلال تنسيق عالي المستوى على استعادة غطاء تابوت خشبي خاص بكاهن مدينة هيراكليوبوليس "المدعو عنخ إن ماعت" من متحف هيوسن بالولايات المتحدة الأمريكية، يعود للعصور المصرية القديمة، حيث هرب بطريق غير شرعية ليتم رصده ورجوعه إلى أرض الوطن كرسالة قوية لكل مهرب أن الأيادي المصرية لن تتركه.

إحباط تهريب 97 عملة أثرية في المطار

استرداد تمثالين أثريين من الحكومة البلجيكية



لا تتوقف عيون مصر الساهرة في جميع المنافذ عن ترصد أي محاولات لتهريب الآثار، حيث شهد مطار الأقصر الدولي إحباط تهريب 97 عملة أثرية، وبالعرض على الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الاثرية بالموانئ المصرية، تبين أنها عملات أثرية تعود إلى العصر العثماني، خاصة في عصر محمد على باشا.

عودة 5 آلاف قطعة أثرية ولقاء مع الأمريكان

على جانب آخر مضيء، بحث الجانب المصري والأمريكي ممثل في الأمن الداخلى ومكتب التحقيقات الفيدرالي، سبل التعاون المشترك بين الطرفين فى مجال استرداد الآثار المهربة بالطرق غير الشرعية لإيجاد آلية تسريع إجراءات رجوع القطع الأثرية المهربة، والتى حقق من خلالها نجاحا مثمرا بعودة 5000 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية عام 2021.

استرداد تمثالين أثريين من الحكومة البلجيكية

هرب بطريقة غير شرعية تمثالان من الحجر الجيري، أحدهما يعود لعصر الدولة القديمة وآخر صغير من الأوشابتي المصنوع من الفيانس، والذى يعود للعصر المتأخر، وعلى أثر ذلك، تحركت الجهات المصرية ممثلة فى وزارة السياحة والآثار ومكتب النائب العام ووزارة الخارجية المصرية، مطالبين الحكومة البلجيكية بعودة التمثالين إلى الدولة المصرية.

حراس الحضارة والتاريخ فى سويسرا

لم تتوان التحركات المصرية في ملف استرداد الآثار المصرية المهربة للخارج، حيث تحرك وفد مصري إلى سويسرا مايو الماضي، لعقد لقاء فني على مستوى الخبراء مع المكتب الفيدرالي السويسري ممثل فى الخارجية السويسرية ومكتب العدل والنائب العام بزيورخ، لبحث ملف الاتجار غير المشروع بالآثار واستعادة الآثار المهربة، والعمل على إعادة قطع أثرية هربت إلى سويسرا، أبرزها تمثال أبوالهول من الحجر وسيدة من الألباستر.

استعادة قطعتين أثريتين من إيطاليا

تسلمت مصر من قوات الدرك الإيطالية الكاربيناري بروما، قطعتين أثريتين من العصر اليوناني والروماني، تمثالا لسيدة مصنوع من الفخار، وآخر إناء صغير مصنوع من الفخار، والذى تم ضبطهما في جنوة الإيطالية.

جاء ذلك فى إطار اتفاقية ثنائية مع إيطاليا في مجال استراد الآثار المهربة في عام 2008.