وزير الآثار: نعمل على تحسين جودة التجربة السياحية في المطارات ومناخ الاستثمار

أكد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، أننا نحتاج إلى نصف مليون غرفة سياحية لاستقبال ما بين 20 إلى 30 مليون سائح.



وأضاف أحمد عيسى، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، أن نسبة الإشغال السياحي في مصر تختلف من مكان لآخر، و نهتم بجودة السياحة في مصر.

نعمل على تحسين جودة التجربة السياحية



وتابع أحمد عيسى وزير السياحة والأثار، أن 211 ألف غرفة سياحية في كل مصر للسائحين، لافتا إلى ان نعمل على تحسين جودة التجربة السياحية في المطارات وتحسين مناخ الاستثمار.

وفي السياق نفسه أشار أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، إلى أن لدينا 15 ألف غرفة في الفنادق العائمة.

