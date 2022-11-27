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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حالة الطقس.. موجة أمطار تضرب البلاد خلال الـ 48 ساعة القادمة| تفاصيل

حالة الطقس
حالة الطقس

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس التي تشهدها البلاد سوف تشهد موجة أمطار متوسطة على عدة محافظات خلال الـ 48 ساعة القادمة، وسط انخفاض في درجات الحرارة.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد، يكون الطقس خلال الـ 48 ساعة القادمة، لطيفا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس في مصر 

ويكون الطقس خلال ساعات الليل، مائلا للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس ومناطق الأمطار

وعن مناطق الأمطار المتوقعة، خلال حالة الطقس على مناطق البلاد، تكون كالتالي:

الطقس غدا، الاثنين: يشهد أمطارا خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبا على مناطق من الصحراء الغربية وجنوب محافظة البحر الأحمر (حلايب - شلاتين - مرسى علم) على فترات متقطعة.

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ويكون هناك أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب البلاد قد تمتد ليلا إلى مناطق من القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 20% تقريبا على فترات متقطعة.

الطقس يوم الثلاثاء، مناطق الأمطار كالتالي:

يكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 50% تقريبا على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

ويكون هناك أمطار خفيفة بنسبة 30% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء ومناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة الطقس في مصر 

ويشهد حالة الطقس خلال الـ 48 ساعة القادمة، أيضا نشاط رياح على بعض المناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس الـ 48 ساعة القادمة، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 22 للعظمى والصغرى 15 درجة.

السواحل الشمالية 22 للعظمى والصغرى 15 درجة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 27 للعظمى والصغرى 18 درجة.

شمال الصعيد 22 للعظمى والصغرى 10 درجات.

جنوب الصعيد 28 للعظمى والصغرى 14 درجة.

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