عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد .. اشتباكات عنيفة بين متظاهرين ضد قيود كورونا والشرطة في الصين

جانب من الاشتباكات
جانب من الاشتباكات

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الأحد، لقطات مصورة توثق لحظة اندلاع اشتباكات عنيفة بين متظاهرين ضد قيود كورونا والشرطة الصينية وذلك في 7 مدن، من ضمنها شنجهاي ونانجينج وجوانجتشو.

وقالت الصحيفة إن مدينة شنجهاي الصينية، والتي يبلغ عدد سكانها 26 مليون نسمة، شهدت أكبر نسبة مظاهرات ضد القيود الصارمة التي فرضتها السلطات لمكافحة فيروس كورونا.

ونقلت الصحيفة عن شهود عيان قولهم، إن المظاهرات امتدت إلى المركز المالي في شنجهاي، فيما استعملت الشرطة الرذاذ الحارق ضد مئات المتظاهرين.

وأثار حريق أسفر عن مصرع 10 أشخاص، الخميس، في مبنى شاهق في مدينة أورومتشي، عاصمة منطقة شينجيانج، غرب الصين، غضبًا عامًا واسع النطاق، فيما تكهن العديد من مستخدمي الإنترنت أن السكان لم يتمكنوا من الهروب في الوقت المناسب لأن المبنى كان مغلقاً جزئياً وهو ما نفاه المسؤولون.

رابع يوم على التوالي.. الصين تسجل ارتفاعا قياسيا في إصابات كورونا

مستشفيات ميدانية وإغلاق مدن.. مشاهد لبداية تفشي كورونا في الصين| فيديو

وظهر في مقطع مصور جرى تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي حشود في شنجهاي تهتف "ارفعوا الإغلاق في أورومتشي، وارفعو الإغلاق في شينجيانج وارفعوا الإغلاق في جميع أنحاء الصين".

وشارك مئات الطلاب من جامعة تسينجهوا المرموقة في بكين الأحد في تظاهرة ضد سياسة الحكومة الصينية لمكافحة وباء كورونا، حيث بدأ الطلاب في رفع لافتات عند مدخل المقصف ثم انضم إليهم مزيدًا من الأشخاص. وأضاف أحد الطلاب: "الآن هناك ما بين مئتي و300 شخص. أدينا النشيد الوطني ونشيد الأممية وهتفنا (الحرية ستنتصر)".

Protests against Covid restrictions in China appear to have intensified with police arresting people on Saturday night
Young people could be seen fighting with police in China due to COVID restrictions
In the city of Shanghai, videos posted on social media by foreign journalists show thousands of people taking to the streets to remember the victims and to protest against Covid restrictions.

قيود مشددة

ومنذ الجمعة، تؤكد رسائل متداولة على شبكات التواصل الاجتماعي في الصين وخارجها أن الحجر الصحي المفروض في المدينة بسبب جائحة كورونا عرقل وصول رجال الإطفاء إلى مكان الحادث. كما أظهر مقطع فيديو مجموعات من الأشخاص الذين نزلوا إلى شوارع أورومتشي للاحتجاج على هذه القيود.

Protesters were heard shouting slogans such as "Xi Jinping, step down" and "Communist party, step down" and holding blank white pieces of paper
Videos of the protests are difficult to independently verify, but many of them show an unusually explicit and outspoken criticism of the government and its leader

وعلى الرغم من توفر العديد من اللقاحات وخلافًا لبقية دول العالم، تواصل الدولة الآسيوية تطبيق قيود صارمة لتجنب الإصابات والوفيات، وتشهد عمليات إغلاق حازمة في جميع أنحاء البلاد حيث تلتزم بكين بسياسة "صفر كوفيد".

وتقضي السياسة بفرض قيود مشددة فور تسجيل إصابات، ووضع الأشخاص الذين تثبت إصابتهم في الحجر الصحي وفرض فحوصات PCR شبه يومية لكي يتمكن الأشخاص من دخول الأماكن العامة.

وجرت احتجاجات متفرقة وأحياناً عنيفة في عدد من المدن في الأيام الأخيرة، بما في ذلك داخل أكبر مصنع لهواتف "آيفون" الأميركية في العالم تملكه شركة "فوكسكون" التايوانية العملاقة في وسط مدينة تشنجتشو.

وتقول بكين إن هدفها "إنقاذ الأرواح" وعدم الضغط على نظام الرعاية الصحية. وتعهد المسؤولون بالاستمرار في انتهاجها على الرغم من المعارضة الشعبية المتصاعدة وتزايد الخسائر في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

 

 

كورونا الصين فيروس كورونا صفر كوفيد شنجهاي مدينة شنجهاي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخطيب ينهي أزمة غرامة كهربا بقرار عاجل

فصل جميع طلاب الثانوية العامة بإحدى المدارس|منشور يثير الجدل على فيس بوك

صفعته بالقلم أثناء العلاقة الآثمة فأزهق روحها شنقا.. والنيابة تتخذ قرارها

هل يفعلها ويتخطى 2000 جنيه؟.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

المتحدث العسكري: سقوط طائرة مقاتلة أثناء تنفيذ أحد الأنشطة التدريبية

تأكيدا لريادتها أفريقيًا.. المقاولون العرب تفوز بعقد إنشاء جامعة أغاخان في أوغندا

سيف زاهر يُفجر مفاجأة بشأن عودة بن شرقي إلى الزمالك

غير مذاعة على "بي إن".. قنوات مفتوحة ناقلة لمباراة المغرب وبلجيكا مجانا| بالترددات

موضوعات متعلقة

هل تتراجع الصين عن قوتها كثاني اقتصاد في العالم؟

رابع يوم على التوالي.. الصين تسجل ارتفاعا قياسيا في إصابات كورونا

لدعم اقتصادها.. الصين تفرج عن 70 مليار دولار للبنوك

مستشفيات ميدانية وإغلاق مدن.. مشاهد لبداية تفشي كورونا في الصين| فيديو

الصين تبدأ حجرًا صحيًا في مدينة تضم أكبر مصنع بالعالم لإنتاج آيفون

مع عودة انتشار كورونا في الصين.. نصائح للوقاية من فيروسات الشتاء

ترشيحاتنا

بورصة السلع المصرية.. تحقق 4 أهداف أبرزها القضاء على جشع التجار

رغم استقراره في البنوك الأخرى.. ارتفاع سعر الدولار اليوم في الاستثمار العربي

شاهد... الداخلية: مصرع 7 عناصر إجرامية وضبط مخدرات بـ 1.5 مليار جنيه

مسؤول أمريكي سابق: روسيا يمكنها تدمير أوكرانيا في يوم واحد

ما هي النفس الملهمة.. وكيف يكون المرء من المفلحين؟ علي جمعة يجيب

سعادة بين زملائه.. مفاجأة صادمة بشأن استبعاد بنزيما من كأس العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تشبه العروس.. أصالة بإطلالة تخطف الأنظار رفقة ابنتها| شاهد

رقم 1 أهمها.. جمال شعبان يقدم 7 وصايا لرفع المناعة في الشتاء

دراسة تكشف السر وراء تكرار الإصابة بـ التواء الكاحل

وصول فريق السهام الحمراء البريطانى لمصر للمشاركة فى العرض الجوي بسهل حشيش

فيديو

6 قروش زيادة في الدولار خلال أسبوع.. والذهب يرتفع لـ1650 جنيها.. تغطية خاصة

خلال تغطية كأس العالم.. شاهد| مذيع شهير يتعرض للإغماء على الهواء

احذروا برودة المساء.. الأرصاد تؤكد استمرار انخفاض درجات الحرارة بالبلاد |تغطية خاصة

خلال زفاف ابنته عروس دمياط وأمام المعازيم.. أب يعلن سبب تطليق زوجته|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يعذر البرلمان الأوروبي الجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

كريمة أبو العينين

حضارة شاهين وتهكم الإيرلندي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

هبة مصطفى

نتغير لنغير المستقبل

إلهام أبو الفتح

أرجو إعادة النظر في هذا القرار!

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

اﻟﻤﺰﻳﺪ