شاهد .. اشتباكات عنيفة بين متظاهرين ضد قيود كورونا والشرطة في الصين

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الأحد، لقطات مصورة توثق لحظة اندلاع اشتباكات عنيفة بين متظاهرين ضد قيود كورونا والشرطة الصينية وذلك في 7 مدن، من ضمنها شنجهاي ونانجينج وجوانجتشو.

وقالت الصحيفة إن مدينة شنجهاي الصينية، والتي يبلغ عدد سكانها 26 مليون نسمة، شهدت أكبر نسبة مظاهرات ضد القيود الصارمة التي فرضتها السلطات لمكافحة فيروس كورونا.

ونقلت الصحيفة عن شهود عيان قولهم، إن المظاهرات امتدت إلى المركز المالي في شنجهاي، فيما استعملت الشرطة الرذاذ الحارق ضد مئات المتظاهرين.

وأثار حريق أسفر عن مصرع 10 أشخاص، الخميس، في مبنى شاهق في مدينة أورومتشي، عاصمة منطقة شينجيانج، غرب الصين، غضبًا عامًا واسع النطاق، فيما تكهن العديد من مستخدمي الإنترنت أن السكان لم يتمكنوا من الهروب في الوقت المناسب لأن المبنى كان مغلقاً جزئياً وهو ما نفاه المسؤولون.

وظهر في مقطع مصور جرى تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي حشود في شنجهاي تهتف "ارفعوا الإغلاق في أورومتشي، وارفعو الإغلاق في شينجيانج وارفعوا الإغلاق في جميع أنحاء الصين".

وشارك مئات الطلاب من جامعة تسينجهوا المرموقة في بكين الأحد في تظاهرة ضد سياسة الحكومة الصينية لمكافحة وباء كورونا، حيث بدأ الطلاب في رفع لافتات عند مدخل المقصف ثم انضم إليهم مزيدًا من الأشخاص. وأضاف أحد الطلاب: "الآن هناك ما بين مئتي و300 شخص. أدينا النشيد الوطني ونشيد الأممية وهتفنا (الحرية ستنتصر)".

قيود مشددة

ومنذ الجمعة، تؤكد رسائل متداولة على شبكات التواصل الاجتماعي في الصين وخارجها أن الحجر الصحي المفروض في المدينة بسبب جائحة كورونا عرقل وصول رجال الإطفاء إلى مكان الحادث. كما أظهر مقطع فيديو مجموعات من الأشخاص الذين نزلوا إلى شوارع أورومتشي للاحتجاج على هذه القيود.

وعلى الرغم من توفر العديد من اللقاحات وخلافًا لبقية دول العالم، تواصل الدولة الآسيوية تطبيق قيود صارمة لتجنب الإصابات والوفيات، وتشهد عمليات إغلاق حازمة في جميع أنحاء البلاد حيث تلتزم بكين بسياسة "صفر كوفيد".

وتقضي السياسة بفرض قيود مشددة فور تسجيل إصابات، ووضع الأشخاص الذين تثبت إصابتهم في الحجر الصحي وفرض فحوصات PCR شبه يومية لكي يتمكن الأشخاص من دخول الأماكن العامة.

وجرت احتجاجات متفرقة وأحياناً عنيفة في عدد من المدن في الأيام الأخيرة، بما في ذلك داخل أكبر مصنع لهواتف "آيفون" الأميركية في العالم تملكه شركة "فوكسكون" التايوانية العملاقة في وسط مدينة تشنجتشو.

وتقول بكين إن هدفها "إنقاذ الأرواح" وعدم الضغط على نظام الرعاية الصحية. وتعهد المسؤولون بالاستمرار في انتهاجها على الرغم من المعارضة الشعبية المتصاعدة وتزايد الخسائر في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.