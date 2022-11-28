عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

قانون الرياضة ..مهام اتحاد اللعبة الرياضية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

نص قانون الرياضة، علي أن اتحاد اللعبة الرياضية هيئة رياضية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، يتكون من الأندية والهيئات الرياضية والشبابية التي لها نشاط في لعبة ما بقصد تنظيم هذا النشاط وتنسيقه بينها، والعمل على نشر اللعبة ورفع مستواها الفني.

والاتحاد وحده هو المسئول فنيًا عن شئون هذه اللعبة ورفع مستواها في جميع الهيئات المشار إليها في حدود القواعد التي يقررها الاتحاد الدولي لهذه اللعبة.

 

اختصاصات اتحاد اللعبة الرياضية 

 

يباشر اتحاد اللعبة الرياضية الاختصاصات الآتية:

 - وضع السياسة العامة التي تحقق نشر اللعبة في جمهورية مصر العربية ورفع مستواها الفني.

- إدارة شئون اللعبة من جميع النواحي الفنية والمالية والتنظيمية.

مصر تستضيف بطولة إفريقيا 3×3 المؤهلة لكأس العالم

مصر تستضيف بطولة كأس العالم للقوة البدنية 2023

 - وضع الأسس والمبادئ لتنظيم شئون التدريب في جمهورية مصر العربية بالاشتراك مع اللجنة الأولمبية والنقابة العامة للمهن الرياضية.

 - المحافظة على القواعد والمبادئ الدولية للعبة.

 - تنظيم البطولات العامة بجمهورية مصر العربية ووضع القواعد والمبادئ الخاصة بهذا التنظيم.

 - إعداد الفرق والمنتخبات الوطنية التي تمثل جمهورية مصر العربية في الدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية وفي البطولات العالمية والدولية والإشراف على تدريبها.

 - تنسيق الجهود بين مختلف الأندية والهيئات الأعضاء في الاتحاد وبصفة خاصة البرامج الخاصة بمقابلات الفرق الأجنبية سواء داخل الجمهورية أو خارجها.

 - إبداء النصح والمشورة للأندية والهيئات الأعضاء والعمل على تسوية ما قد ينشأ بينهم أو بين أحدهم وأي من العاملين أو المنتسبين للمجال الرياضي من لاعبين أو إداريين أو حكام.

اللعبة الرياضية المنتخبات الوطنية الهيئات الرياضية بطولات العالم البرامج الخاصة اتحاد اللعبة الرياضية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة إسبانيا والمانيا في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

بعد التشويش على الهوية.. تردد قناة جديدة تبث مباريات كأس العالم

مات قبل زفافه بـ9 طلقات.. تشييع جثمان عريس شبرا الخيمة

بعد التعدي عليها.. مفاجأة بتقرير الطب الشرعي عن تخلص فتاة البحيرة من حياتها

موجة أمطار خلال 48 ساعة| هل تحدث سيول جدة في مصر؟.. الأرصاد توضح

بعد تعرضها لخطأ طبى شوه وجهها..وفاء سالم فى إطلالة عشرينية عقب العملية

الأرصاد: تكرار سيول جدة في مصر غير وارد خلال الـ48 ساعة المقبلة

بشرة خير.. توصيات بـ زيادة أعداد المستفيدين من البطاقات التموينية

ترشيحاتنا

دليلك في الطوارئ.. أرقام شرطة النجدة والمرور والإسعاف

مفاجأة.. خسائر فريق الكرة بالأهلي وصلت لـ 198 مليون جنيه.. فيديو

بماذا كان يدعو الرسول إذا قام من الليل؟.. الشيخ الشعراوي: بـ 33 كلمة

رضا عبدالعال: كيروش مدرب فاشل ومجاهد سبب عدم تأهلنا للمونديال.. فيديو

سعر لامبورجيني افنتادور 2023 في الإمارات .. صور

دعاء لقضاء الحاجة مهما كانت .. 27 كلمة مستجابة قبل الفجر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحق نفسك.. علامة في قدمك تحذرك من القاتل الصامت لا تتجاهلها

واحد منها خطير جدا.. أسباب تؤدي لظهور الكدمات بجسمك

الكيمياء تعكر مزاجها.. حكاية معلمة الأحياء تتكرر مع فنانة شهيرة والحصة بـ900 جنيه

لو أعصابك مشدودة.. 5 أطعمة تخلصك من التوتر |أشهرها السالمون

فيديو

بينهم عرب.. جماهير تعكس رقي بلادها في مونديال كأس العالم.. فيديوجراف

ماذا قال عبدالرحمن أبو زهرة في أول ظهور بعد مرضه الأخير؟.. فيديوجراف

المغرب يفرح العرب واليابان تتعثر.. مفاجآت في مواجهات كأس العالم

قفز 145 في أسبوع.. جرام الذهب عيار 14 يصل ألف جنيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

كريمة أبو العينين

حضارة شاهين وتهكم الإيرلندي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

هبة مصطفى

نتغير لنغير المستقبل

إلهام أبو الفتح

أرجو إعادة النظر في هذا القرار!

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

اﻟﻤﺰﻳﺪ