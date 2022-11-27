إحالة 5 متهمين في خلية مصر الجديدة إلى المفتي

أحالت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، ٥ متهمين للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ " خلية مصر الجديدة"، وحددت جلسة ٢٧ ديسمبر للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمد نبيل، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية رقم 2177 لسنة 2022 كلي شمال القاهرة، للمتهمين أنهم في غضون الفترة من عام 2014 وحتى 21 سبتمبر عام 2021، بمحافظات القاهرة والجيزة والأقصر.

أمر إحالة المتهمين في خلية مصر الجديدة



أولا: المتهمان الأول والثاني توليا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين.

ثانيا: المتهمون جميعا انضموا للجماعة موضوع الاتهام مع العلم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض وتلقي المتهمون من الثالث وحتى السادس تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية لتحقيق أغراضها.

ثالثا: المتهمين جميعا ارتكبوا جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية ولعمل إرهابي بأن جمعوا وتلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أسلحة وذخائر ومفرقعات ومهمات ومواد لجماعة إرهابية.

رابعا: المتهمان الثالث والرابع روجت بطريقة مباشرة وغير مباشرة لارتكاب جريمة إرهابية بأن روجا أعمال عدائية ضد ضباط وأفراد.