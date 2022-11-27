عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إحالة 5 متهمين في خلية مصر الجديدة إلى المفتي

صدى البلد

أحالت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، ٥ متهمين للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ " خلية مصر الجديدة"، وحددت جلسة ٢٧ ديسمبر للنطق بالحكم.

المشدد 3 سنوات لمتهم في أحداث إقتحام مشيخة الازهر

تأجيل إعادة محاكمة متهم باللجان النوعية بالمرج

صدر الحكم برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمد نبيل، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية رقم 2177 لسنة 2022 كلي شمال القاهرة، للمتهمين أنهم في غضون الفترة من عام 2014 وحتى 21 سبتمبر عام 2021، بمحافظات القاهرة والجيزة والأقصر.

أمر إحالة المتهمين في خلية مصر الجديدة 


أولا: المتهمان الأول والثاني توليا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين.

ثانيا: المتهمون جميعا انضموا للجماعة موضوع الاتهام مع العلم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض وتلقي المتهمون من الثالث وحتى السادس تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية لتحقيق أغراضها.

ثالثا: المتهمين جميعا ارتكبوا جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية ولعمل إرهابي بأن جمعوا وتلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أسلحة وذخائر ومفرقعات ومهمات ومواد لجماعة إرهابية.

رابعا: المتهمان الثالث والرابع روجت بطريقة مباشرة وغير مباشرة لارتكاب جريمة إرهابية بأن روجا أعمال عدائية ضد ضباط وأفراد.

خلية مصر الجديدة مصر الجديدة محكمة الجنايات جماعة إرهابية تدريبات عسكرية قيادة جماعة إرهابية فضيلة المفتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخطيب ينهي أزمة غرامة كهربا بقرار عاجل

المغرب يضرب بلجيكا بالهدف الأول في كأس العالم

فصل جميع طلاب الثانوية العامة بإحدى المدارس يثير الجدل على فيس بوك

حالة الطقس.. موجة أمطار تضرب البلاد خلال الـ 48 ساعة القادمة| تفاصيل

صفعته بالقلم أثناء العلاقة الآثمة فأزهق روحها شنقا.. والنيابة تتخذ قرارها

هل يفعلها ويتخطى 2000 جنيه؟.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

المتحدث العسكري: سقوط طائرة مقاتلة أثناء تنفيذ أحد الأنشطة التدريبية

سر غضب نقابة المهن التمثيلية بعد ضبط الفنانة منة شلبي.. فيديو

موضوعات متعلقة

المشدد 3 سنوات لمتهم في أحداث إقتحام مشيخة الازهر

تأجيل إعادة محاكمة متهم باللجان النوعية بالمرج

27 ديسمبر .. الحكم في إعادة محاكمة متهم بـ " أحداث الاتحادية "

نشرة المرور الصباحية.. استقرار على الدائري وبطء بمحور 26 يوليو

تأجيل محاكمة حمزة زوبع و16 آخرين في قضية اللجنة الإعلامية

تأجيل إعادة محاكمة أحد شركاء حبارة في قضية رفح الثانية

تأجيل محاكمة 43 متهما في قضية الحرس السري للجماعة الإرهابية

تأجيل إعادة محاكمة متهمين في قضية كتائب حلوان.. لـ 17 فبراير

ترشيحاتنا

تعرضت للابتزاز من عصابات التجميل.. القصة الكاملة لاستدراج فنانة مشهورة وتشويه وجهها

إحالة 5 متهمين في خلية مصر الجديدة إلى المفتي

إطلالة جريئة.. ابنة حسين فهمي تثير الجدل رفقة شادي شامل

كيف يؤثر حظر نفط روسيا على اقتصاد العالم؟

إيلون ماسك يحذر: سأصنع هاتفا بديلا في هذه الحالة

لو جاي من الخليج.. قيمة الوديعة الدولارية لـ شيفروليه كابتيفا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عيد ميلادها الـ55.. 10 صور تكشف تغير ملامح شيرين سيف النصر

داخل سيارتها.. سارة سلامة تثير الجدل بظهورها الأخير| شاهد

نفس الشكل والضحكة.. شبيه محمد صلاح يثير الجدل على السوشيال ميديا

نشرة المرأة والصحة.. معلومات صادمة عن مرض أنغام.. سعر جاكت درة يثير الجدل على السوشيال ميديا

فيديو

أصالة تكلم نفسها في المرايا وطبيبها النفسي يكشف الكواليس.. تغطية خاصة

حب كبير.. جورج وسوف يوجه رسالة شكر لهؤلاء

شاهد... الداخلية: مصرع 7 عناصر إجرامية وضبط مخدرات بـ 1.5 مليار جنيه

6 قروش زيادة في الدولار خلال أسبوع.. والذهب يرتفع لـ1650 جنيها.. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

كريمة أبو العينين

حضارة شاهين وتهكم الإيرلندي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

هبة مصطفى

نتغير لنغير المستقبل

إلهام أبو الفتح

أرجو إعادة النظر في هذا القرار!

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

اﻟﻤﺰﻳﺪ