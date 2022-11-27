البورصة المصرية تقود مكاسب أسواق المال العربية بمستهل تعاملات الأسبوع

قادت البورصة المصرية، ارتفاعات أسواق المال العربية خلال ختام اليوم، الأحد، بمستهل تعاملات الأسبوع، بينما تراجعت مؤشرات البورصات السعودية والقطرية.

ونستعرض حركة التداول فى البورصات العربية علما بإن اليوم أجازة رسمية لبورصتى أبوظبي ودبي على أن تستأنف تداولتها غدا الاثنين.

البورصة المصرية تربح 14.7 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاعٍ جماعي لمؤشراتها، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 7ر14 مليار جنيه ليصل إلى 9ر855 مليار جنيه، بعد تعاملات كلية بالسوق بلغت نحو ملياري جنيه.

وارتفع مؤشر السوق الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 8ر1% مسجلاً 48ر13009 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 37ر1% ليصل إلى 95ر2550 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا 6ر1% إلى قيمته، ليغلق عند مستوى 42ر3695 نقطة.

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على ارتفاع مؤشرها العام 8ر7 نقاط ليصل مستوى 45ر7594 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 10ر0 في المئة، بكمية تداول 11ر182 مليون سهم عبر 7536 صفقة نقدية بقيمة 7ر36 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 7ر5 نقاط ليبلغ مستوى 28ر5710 نقاط بنسبة ارتفاع بلغت 10ر0 في المئة، من خلال تداول 2ر102 مليون سهم عبر 3984 صفقة نقدية بقيمة 6ر10 ملايين دينار كويتي.

وقفز مؤشر السوق الأول 8ر8 نقاط ليبلغ مستوى 10ر8495 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 10ر0 في المئة، بتداول 8ر79 مليون سهم عبر 3552 صفقة بقيمة 12ر26 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر (رئيسي 50) 6ر5 نقاط ليبلغ مستوى 53ر5860 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 10ر0 في المئة، من خلال تداول 2ر83 مليون سهم عبر 2658 صفقة نقدية بقيمة 3ر9 ملايين دينار.

مؤشرا البحرين يقغلان على ارتفاع

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,865.71 بارتفاع قدره 2.86 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 664.16 بارتفاع قدره 1.98 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة 1,679,411 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 442,757 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 56 صفقة.

بورصة مسقط تغلق تداولاتها على ارتفاع

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم عند مستوى 4607.25 نقاط مرتفعًا 52 نقطة وبنسبة 1.14 بالمائة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4555.21

نقطة.

وبلغت قيمة التداول 4 ملايين و439 ألفًا و97 ريالًا عُمانيًّا، مرتفعة بنسبة 121.8 بالمائة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونين و1664 ريالًا.

البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.32%، عند مستوى 2471.40 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 4.2 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 5.5 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2587 صفقة.

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا

غلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 142.29 نقطة ليقفل عند مستوى 10796.46 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها ملياري ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 74 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 241 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 33 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 173 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات شمس، وسليمان الحبيب، والحفر العربية، ومجموعة الحكير، وأميانتيت الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات ملاذ للتأمين، وأسلاك، واليمامة للحديد، والبحر الأحمر، ونماء للكيماويات الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و 9.69% .

و كانت أسهم شركات مرافق، والتصنيع، و بترو رابغ، ودار الأركان، والراجحي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات مرافق، والراجحي، وسابك للمغذيات الزراعية، و إس تي سي، ومعادن، هي الأكثر نشاطا بالكمية.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 300.87 نقطة ليقفل عند مستوى 18866.13 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 58 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 392 ألف سهم تقاسمتها 1157 صفقة.

انخفاض المؤشر العام لبورصة قطر

انخفض المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، بنحو 131.40 نقطة، أي ما نسبته 1.11 بالمئة، ليصل إلى 11 ألفاً و735.84 نقطة.

وجرى خلال الجلسة تداول 69 مليوناً و873 ألفاً و190 سهماً، بقيمة 219 مليوناً و484 ألفاً و316.131 ريالاً، نتيجة تنفيذ 8667 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 7 شركات، بينما انخفضت أسعار 37 شركة أخرى، فيما حافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.



