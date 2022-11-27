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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة تربح 14.7 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الأحد

البورصة المصرية
البورصة المصرية

اختتمت البورصة المصرية تعاملات اليوم، الأحد، أول الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة، وربح رأس المال السوقي 14.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 855.941 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30"، المحدد النسبي 30 سهما مقيدة بالبورصة، بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 13009 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.84% ليغلق عند مستوى 2251 نقطة.

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وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 15659 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 5351 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 2550 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.6% ليغلق عند مستوى 3695 نقطة.

 

البورصة مؤشرات البورصة الأسهم القيادية مشتريات المستثمرين مؤشر الشركات الصغيرة

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