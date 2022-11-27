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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار اليوم في البنوك خلال منتصف التعاملات

سعر صرف الدولار في
سعر صرف الدولار في البنوك اليوم

استقر سعر صرف الدولار اليوم الأحد 27-11-2022، أول تعاملات الأسبوع الجاري مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك العاملة في مصر.

وينشر موقع صدى البلد الإخباري أسعار الدولار في البنوك منتصف تعاملات اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022، ضمن نشرته الخدمية التي تشمل أسعار العملات والذهب وكذلك أسعار السلع.

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سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأحد 27-11-2022

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وصلت لـ 200 جنيه.. أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الأحد 27-11-2022

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تراجع محدود في سعر الدواجن اليوم بالأسواق 27-11-2022

 سعر الدولار اليوم 
 

وقدم بنك أبو ظبي الإسلامي وبنك الاستثمار العربي  أعلى سعر لشراء الدولار 24.56 جنيه، فيما قدم بنك الكويت الوطني وميد بنك، وبنك الاسكندرية أعلى سعر لبيع الدولار بقيمة 24.59 جنيه.

 سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
 

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر 24.48 جنيه للشراء و24.53 جنيه للبيع، وفي بنك بلوم وصل سعر صرف الدولار إلى 24.48 جنيه للشراء و24.58 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية نحو 24.51 جنيه للشراء و 24.58 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار أمام الجنيه في بنك HSBC نحو 24.49 جنيه للشراء و 24.59 جنيه للبيع.

 سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
وسجل  سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 24.52 جنيه للشراء و 24.58 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المتحد سجل سعر الدولار 24.53 جنيه للشراء و24.58 جنيه للبيع.

وأعلن  البنك المركزي المصري وصول متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 24.5 جنيه للشراء و 24.57 جنيه للبيع.


وفي بنوك:" فيصل الاسلامي و الكويت الوطني ومصرف أبوظبي الاسلامي" سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 24.53 جنيه للشراء و 24.58 جنيه للبيع .

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