عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مجنونة يا قوطة.. تراجع كبير في سعر الطماطم والبطاطس تخسر 3 جنيهات

خضراوات- صورة أرشيفية
خضراوات- صورة أرشيفية

تراجعت معظم أصناف الخضراوات في سوق العبور، وفقا لآخر تحديث اليوم، الأحد 27-11-2022.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أسعار الخضراوات اليوم، الأحد 27 نوفمبر 2022، ضمن نشرته الخدمية التي تتضمن أسعار الفاكهة والأسماك واللحوم والدواجن والبيض.

 تراوح سعر الطماطم بين 3.5 و5 جنيهات في سوق الجملة، وسعر البطاطس تراجع بنحو 3 جنيهات للكيلو متراوحا بين 4 إلى 7 جنيهات للكيلو، والبصل من 3 إلى 4.5 جنيه، وتراوح سعر الكوسة من 4 إلى 7 جنيهات.

ويرجع ذلك إلى توافر معروض ضخم وقوي من السلع في الأسواق بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضراوات.

txt

50 جنيها للبلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الأحد 27-11-2022

txt

وصلت لـ 200 جنيه.. أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الأحد 27-11-2022


 

أسعار الخضراوات 

ووصل سعر الجزر إلى 2.5 و5.5 جنيه للكيلو، والفاصوليا إلى 7 جنيهات للكيلو، وارتفع سعر الملوخية متراوحا بين 6.5 و8.5 جنيه، وبلغ الخيار الصوب  من 3 إلى 4 جنيهات، والخيار البلدي من 2.5 إلى 3.5 جنيه.

وتراوح سعر البامية بين 16 و20 جنيها، والسبنخ بين 5 إلى 7 جنيهات، والقلقاس من 4 إلى 6 جنيهات، والبطاطا من 2 إلى 4 جنيهات.

وسجل سعر الثوم من 7 إلى 11 جنيها، واللفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه، والبنجر من 2 إلى 4 جنيهات، والقثاء بين 3 و5 جنيهات للكيلو.

والخس من 10 إلى 15 جنيها، والكابوتشي من 3.5 إلى 4.5 جنيه، والكرنب 2.5 إلى 3.5 جنيه، والقرنبيط 3 إلى 4 جنيهات.

وسجل الباذنجان البلدي من 4.5 إلى 5.5 جنيه، والباذنجان الرومي 4.5 إلى 5.5 جنيه، والباذنجان الأبيض من 4 إلى 5.5 جنيه، والفلفل الرومي من 6 إلى 8 جنيهات، والفلفل الصوب من 7 إلى 11 جنيها، والفلفل الألوان من 11 إلى 17 جنيها.

أسعار الفاكهة

أسعار البرتقال..  تراوح سعر البرتقال البلدي بين 4 و7 جنيهات،  والبرتقال أبو سرة بـ 7 جنيهات للكيلو، والجريب فروت إلى 15 جنيهاً، وسجل سعر اليوسفي في سوق العبور 8 جنيهات للكيلو، والليمون البلدي بـ 10 جنيهات، ووصل سعر كيلو التفاح الإيطالي إلى 24 جنيهًا، والتفاح المصري 11 جنيهًا للكيلو، ووصل سعر العنب البناتي الأصفر إلى 7.5 جنيه للكيلو، والعنب البناتي الأحمر إلى 7.5 جنيه. 

 

 

سعر الطماطم أسعار الخضراوات اليوم سعر البطاطس اسعار الفاكهة سعر الخضراوات والفاكهة سوق العبور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخطيب ينهي أزمة غرامة كهربا بقرار عاجل

الأرصاد: منخفض السودان يصل مصر غدا وحدوث طقس جدة وارد

صفعته بالقلم أثناء العلاقة الآثمة فأزهق روحها شنقا.. والنيابة تتخذ قرارها

فصل جميع طلاب الثانوية العامة بإحدى المدارس|منشور يثير الجدل على فيس بوك

هل يفعلها ويتخطى 2000 جنيه؟.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

أحد أقاربها تحرش بها.. فتاة تهز السوشيال ميديا بعد توديع حياتها بكلمة باي

سيف زاهر يُفجر مفاجأة بشأن عودة بن شرقي إلى الزمالك

توقعات بمواصلة الصعود.. أسعار الذهب| 233 جنيها زيادة بعيار 21 خلال شهر

ترشيحاتنا

شاهد.. ضابطات الشرطة يشاركن في حملة «الـ16 يوم» لمناهضة العنف ضد المرأة

بيقلد أبو العربي|القصة الكاملة لإنقاذ شاب حاول إنهاء حياته من أعلى برج بالمحلة

خصومات| لأول مرة.. إلغاء الأوفر برايس على 19 سيارة موديل 2022

وكيل خارجية النواب تترجم رفض المجلس لقرار البرلمان الأوروبي للإنجليزية وتنشره على السوشيال ميديا

أردوغان يعلن موعد بدء إنتاج مسيرة «قزل إلما» القتالية

المتحدث العسكري: سقوط طائرة مقاتلة أثناء تنفيذ إحدى الأنشطة التدريبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جرثومة قاتلة.. بكتيريا الشيجيلا تنتقل من شرب الماء وتسبب التسمم

المتحدث العسكري: سقوط طائرة مقاتلة أثناء تنفيذ إحدى الأنشطة التدريبية

اكتشاف لقاح جديد يمكنه القضاء على 20 نوعًا من الإنفلونزا

بعد خروجها من العناية المركزة.. معلومات صادمة عن مرض أنغام

فيديو

حدثت نفسها في المرآة.. أصالة نصري تكشف قصة تعافيها من المرض النفسي

قميص شيفون وباروكة صفراء.. ويجز يثير الجدل بإطلالاته الغريبة |فيديوجراف

أحلى من الشرف مفيش| بعد تصريحات ابنه.. أشهر إفيهات توفيق الدقن

مقطع مسرّب .. والد حسام حبيب ينشر فيديو لنجله وشيرين عبدالوهاب ويحذفه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

كليوباترا والضراير

كريمة أبو العينين

حضارة شاهين وتهكم الإيرلندي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

هبة مصطفى

نتغير لنغير المستقبل

إلهام أبو الفتح

أرجو إعادة النظر في هذا القرار!

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

عبد المعطى أحمد

تحية للرجل فى يومه العالمى

اﻟﻤﺰﻳﺪ