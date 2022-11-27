مجنونة يا قوطة.. تراجع كبير في سعر الطماطم والبطاطس تخسر 3 جنيهات

تراجعت معظم أصناف الخضراوات في سوق العبور، وفقا لآخر تحديث اليوم، الأحد 27-11-2022.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أسعار الخضراوات اليوم، الأحد 27 نوفمبر 2022، ضمن نشرته الخدمية التي تتضمن أسعار الفاكهة والأسماك واللحوم والدواجن والبيض.

تراوح سعر الطماطم بين 3.5 و5 جنيهات في سوق الجملة، وسعر البطاطس تراجع بنحو 3 جنيهات للكيلو متراوحا بين 4 إلى 7 جنيهات للكيلو، والبصل من 3 إلى 4.5 جنيه، وتراوح سعر الكوسة من 4 إلى 7 جنيهات.

ويرجع ذلك إلى توافر معروض ضخم وقوي من السلع في الأسواق بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضراوات.





أسعار الخضراوات

ووصل سعر الجزر إلى 2.5 و5.5 جنيه للكيلو، والفاصوليا إلى 7 جنيهات للكيلو، وارتفع سعر الملوخية متراوحا بين 6.5 و8.5 جنيه، وبلغ الخيار الصوب من 3 إلى 4 جنيهات، والخيار البلدي من 2.5 إلى 3.5 جنيه.

وتراوح سعر البامية بين 16 و20 جنيها، والسبنخ بين 5 إلى 7 جنيهات، والقلقاس من 4 إلى 6 جنيهات، والبطاطا من 2 إلى 4 جنيهات.

وسجل سعر الثوم من 7 إلى 11 جنيها، واللفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه، والبنجر من 2 إلى 4 جنيهات، والقثاء بين 3 و5 جنيهات للكيلو.

والخس من 10 إلى 15 جنيها، والكابوتشي من 3.5 إلى 4.5 جنيه، والكرنب 2.5 إلى 3.5 جنيه، والقرنبيط 3 إلى 4 جنيهات.

وسجل الباذنجان البلدي من 4.5 إلى 5.5 جنيه، والباذنجان الرومي 4.5 إلى 5.5 جنيه، والباذنجان الأبيض من 4 إلى 5.5 جنيه، والفلفل الرومي من 6 إلى 8 جنيهات، والفلفل الصوب من 7 إلى 11 جنيها، والفلفل الألوان من 11 إلى 17 جنيها.

أسعار الفاكهة

أسعار البرتقال.. تراوح سعر البرتقال البلدي بين 4 و7 جنيهات، والبرتقال أبو سرة بـ 7 جنيهات للكيلو، والجريب فروت إلى 15 جنيهاً، وسجل سعر اليوسفي في سوق العبور 8 جنيهات للكيلو، والليمون البلدي بـ 10 جنيهات، ووصل سعر كيلو التفاح الإيطالي إلى 24 جنيهًا، والتفاح المصري 11 جنيهًا للكيلو، ووصل سعر العنب البناتي الأصفر إلى 7.5 جنيه للكيلو، والعنب البناتي الأحمر إلى 7.5 جنيه.