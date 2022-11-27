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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدفاع التركي: المخرج الوحيد للإرهابيين هو الاستسلام للعدالة والقضاء

وزير الدفاع التركي
وزير الدفاع التركي

حذر وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، من وصفهم بالإرهابيين وخيّرهم ما بين الاستسلام، وإنهاء أفعالهم الارهابية أو الاستمرار في مطاردتهم وتحييدهم في كل مكان.

وكان آكار يتحدث خلال جولة تفقدية على الوحدات العسكرية التركية العاملة على الحدود مع العراق، في ولاية هكاري جنوب شرقي البلاد، بحسب وكالة "الأناضول" الرسمية.

وقال وزير الدفاع التركي بحضور رئيس هيئة الأركان يشار جولر وقادة القوات البرية والبحرية والجوية إن "المخرج الوحيد للإرهابيين، هو الاستسلام للعدالة والقضاء، وإلا فإن القوات المسلحة ستواصل مطاردتهم وتحييدهم في كل مكان".

وأضاف أن قوات بلاده تواصل "دك حصون "بي كي كي" حزب العمال الكردستاني الإرهابي في منطقة الزاب"، شمالي العراق.

وتابع: "تركيا ستواصل بكل حزم وإصرار استراتيجيتها المتمثلة في تجفيف منابع الإرهاب"، مشيرا إلى أن "القوات التركية تحرص على عدم إلحاق أي ضرر بالمدنيين أثناء مكافحتها للإرهاب".

وأكد آكار أن تركيا "تحترم سيادة دول الجوار ووحدة أراضيها"، لافتا إلى أنها "تكافح من أجل الحفاظ على أمن وسلامة حدودها ومواطنيها".

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